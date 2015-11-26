Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 23
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 23
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 22
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 20
[= ||| все новости группы



*

GWAR

*



24 мар 2021 : 		 GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч

22 дек 2020 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN

11 дек 2020 : 		 GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"

25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR

7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч



*
zoom
*
* *
PUCK HCKY выпустили линейку хоккейного мерчендайза в сотрудничестве с GWAR — детали можно найти здесь.

GWAR And PUCK HCKY Release New Hockey-Themed Collaboration



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


24 мар 2021, 12:49		GWAR и PUCK выпустили пук.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 139

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом