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Вокалист GWAR : «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»



Вокалист GWAR Blothar The Berserker сказал, что вряд ли покойный вокалист группы, Одерус Урунгус хотел бы видеть свой памятник на месте статуи генерала Ли. Напомним, что ранее петиция на этот счёт собрала 50 000 подписей.



«Я не думаю, что Одерус должен заменить Роберта И. Ли на том памятнике в Ричмонде. Во-первых, он будет в очень дерьмовой тусовке. Это просто парад придурков.



Зачем Одерусу быть в этом ряду неудачников? Даже если они их всех стянули вниз, Monument Avenue всё равно имеет репутацию места, где неудачники [почитаются статуями]. Какое государство позволяет воздвигать кучу памятников и статуй проигравшим войну, да ещё и собственными руками?



Я думаю, что они должны просто взорвать этот чёртов памятник. Сделать из него большую тлеющую дыру в земле».



Тем не менее, Blothar был не против увидеть статую Одеруса где угодно не на Monument Avenue.







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