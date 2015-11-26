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GWAR

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24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом

25 май 2016 : 		 GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом

8 май 2015 : 		 GWAR расстались с KIM DYLLA

8 апр 2015 : 		 GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста
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Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»



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Вокалист GWAR Blothar The Berserker сказал, что вряд ли покойный вокалист группы, Одерус Урунгус хотел бы видеть свой памятник на месте статуи генерала Ли. Напомним, что ранее петиция на этот счёт собрала 50 000 подписей.

«Я не думаю, что Одерус должен заменить Роберта И. Ли на том памятнике в Ричмонде. Во-первых, он будет в очень дерьмовой тусовке. Это просто парад придурков.

Зачем Одерусу быть в этом ряду неудачников? Даже если они их всех стянули вниз, Monument Avenue всё равно имеет репутацию места, где неудачники [почитаются статуями]. Какое государство позволяет воздвигать кучу памятников и статуй проигравшим войну, да ещё и собственными руками?

Я думаю, что они должны просто взорвать этот чёртов памятник. Сделать из него большую тлеющую дыру в земле».

Тем не менее, Blothar был не против увидеть статую Одеруса где угодно не на Monument Avenue.

GWAR



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