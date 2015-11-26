Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 144
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

GWAR

*



18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом

25 май 2016 : 		 GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом

8 май 2015 : 		 GWAR расстались с KIM DYLLA

8 апр 2015 : 		 GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста

8 апр 2015 : 		 Отец Дэйва Броки подал в суд на музыкантов GWAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR



*
zoom
*
* *
Один из фанатов замутил петицию по замене памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде на статую покойного вокалиста GWAR Одеруса Урунгуса. Необходимые 50 000 подписей собраны.

Ро́берт Э́двард Ли (англ. Robert Edward Lee; 19 января 1807 — 12 октября 1870) — американский военный, генерал армии Конфедеративных Штатов Америки (с 31 августа 1861), командующий Северовирджинской армией и главнокомандующий армией Конфедерации (31 января — 9 апреля 1865). Один из самых известных американских военачальников XIX века.

Ли, выпускник академии Вест-Пойнт, стал офицером инженерных войск, участвовал в Американо-мексиканской войне, руководил строительством фортов и два года служил суперинтендантом Вест-Пойнта. Когда началась Гражданская война, он уволился из армии США и встал на сторону Юга. Губернатор Вирджинии назначил его главнокомандующим армии штата, затем некоторое время он был военным секретарём при президенте Конфедерации Дэвисе. После ранения Джонстона, Дэвис назначил Ли командующим Северовирджинской армией. Приняв это назначение в трудный для конфедеративных войск момент, тот сумел в нескольких сражениях разбить превосходящие силы армии Севера и перенести боевые действия на территорию противника. Ли два раза возглавлял вторжения на территорию Севера (Мэрилендская и Геттисбергская кампании), но оба закончились неудачно. В 1864 и 1865 годах ему удалось нанести большой урон наступающей армии генерала Гранта, но всё же Ли не смог его остановить и был вынужден сдать Питерсберг и Ричмонд, а затем капитулировать со всей армией при Аппоматтоксе.

После смерти Ли стал одной из самых популярных фигур американской истории. Он стал символом послевоенного движения «проигранного дела Юга», сместившего акцент в оценке Гражданской войны с проблемы рабства на вопросы защиты «особого» образа жизни, чести и храбрости солдат. С этой точки зрения генерал Ли стал символом примирения двух ранее враждовавших сторон. Однако движение за гражданские права чернокожих способствовало пересмотру традиционного отношения к его личности, указывая на связь с рабовладением и расизмом.

Campaign To Replace ROBERT E. LEE Statue With Late GWAR frontman ODERUS UNGERUS Garners Nearly 50,000 Signatures





Like!+0Dislike!-10


КомментарииСкрыть/показать 4 )

YNWA


18 июн 2020, 14:20		Ебанутые дебилы.

Freestyler90


18 июн 2020, 14:24		Че бля?)))) Это как Ленина снести и поставить Кинчева)

timekiller61


18 июн 2020, 14:54		Точняк-совсэм крышак ковиднуло......Ли-герой конфидератов,а это чучело-чей герой-то?

ElectricRetard


18 июн 2020, 15:27		Лучше бы на вокалиста Dvar.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 486

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом