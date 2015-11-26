сегодня



Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR



Один из фанатов замутил петицию по замене памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде на статую покойного вокалиста GWAR Одеруса Урунгуса. Необходимые 50 000 подписей собраны.



Ро́берт Э́двард Ли (англ. Robert Edward Lee; 19 января 1807 — 12 октября 1870) — американский военный, генерал армии Конфедеративных Штатов Америки (с 31 августа 1861), командующий Северовирджинской армией и главнокомандующий армией Конфедерации (31 января — 9 апреля 1865). Один из самых известных американских военачальников XIX века.



Ли, выпускник академии Вест-Пойнт, стал офицером инженерных войск, участвовал в Американо-мексиканской войне, руководил строительством фортов и два года служил суперинтендантом Вест-Пойнта. Когда началась Гражданская война, он уволился из армии США и встал на сторону Юга. Губернатор Вирджинии назначил его главнокомандующим армии штата, затем некоторое время он был военным секретарём при президенте Конфедерации Дэвисе. После ранения Джонстона, Дэвис назначил Ли командующим Северовирджинской армией. Приняв это назначение в трудный для конфедеративных войск момент, тот сумел в нескольких сражениях разбить превосходящие силы армии Севера и перенести боевые действия на территорию противника. Ли два раза возглавлял вторжения на территорию Севера (Мэрилендская и Геттисбергская кампании), но оба закончились неудачно. В 1864 и 1865 годах ему удалось нанести большой урон наступающей армии генерала Гранта, но всё же Ли не смог его остановить и был вынужден сдать Питерсберг и Ричмонд, а затем капитулировать со всей армией при Аппоматтоксе.



После смерти Ли стал одной из самых популярных фигур американской истории. Он стал символом послевоенного движения «проигранного дела Юга», сместившего акцент в оценке Гражданской войны с проблемы рабства на вопросы защиты «особого» образа жизни, чести и храбрости солдат. С этой точки зрения генерал Ли стал символом примирения двух ранее враждовавших сторон. Однако движение за гражданские права чернокожих способствовало пересмотру традиционного отношения к его личности, указывая на связь с рабовладением и расизмом.













+0 -10



( 4 ) просмотров: 486

