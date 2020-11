сегодня



Акустика от GWAR



Видео с акустического выступления GWAR в AV Club с программой "Under Cover" доступно для просмотра ниже. В сет вошли следующие треки: KANSAS "Carry On Wayward Son", Billy Ocean "Get Outta My Dreams, Get Into My Car", PET SHOP BOYS "West End Girls", Cyndi Lauper "She-Bop" и AC/DC "If You Want Blood".













