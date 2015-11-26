сегодня



GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"



Много лет назад участники межгалактической шокирующей рок-группы, известной как GWAR, спустились в этот мир в качестве пассажиров на пылающей комете, которая должна была уничтожить большинство живых существ на Земле. Астероид с опустошительной силой врезался в Антарктический континент, растопил лёд, поджёг большую часть мира и оставил массивный кратер, наполненный самой чистой антарктической водой и удивительно пьянящим ихором, который льётся в жилах бессмертного GWAR. Легенда зафиксировала эти события как сказку о Рагнарёке — о конце света. Но, как и большинство финалов, это также было началом. Теперь эта кровь богов, собранная из великой кальдеры, была дистиллирована и разлита в бутылки дистилляционной компанией Catoctin Creek под названием Ragnarök Rye.



Безумные учёные из Catoctin Creek проводили эксперименты по выдержке крови GWAR в бочках из различных пород дерева, выжженных взрывом кометы. Они использовали самые редкие зёрна и поливали их сусло с растаявшим антарктическим льдом, чтобы создать ржаной виски single 92 proof , выдержанный в обугленном новом Белом дубе. Затем члены GWAR запускают бочки виски на орбиту Луны, вызывая их сжатие под влиянием смертельного холода космоса и живительного тепла Солнца. В результате получается Ragnarök Rye — изысканный напиток с нотками вишневого дерева и сахарного клёна, создающий неслыханные в традиционном ржаном виски тонкие вкусовые ощущения. Поистине в огромной вселенной нет ничего лучше рок-группы GWAR, и в дань уважения оригинальности группы, как самой сложной и трансгрессивной театральной постановке в истории хэви-металла, дистилляторы Catoctin Creek позаботились о том, чтобы не было ничего похожего на Ragnarök Rye.



«Ах, какой сильный дух. Восхитительное таинство, которое можно выпить при подготовке к бою, и оно сведёт вас с ума», — утверждает The Berserker Blothar.



«Мы были очень удивлены, когда GWAR появились на нашем винокуренном заводе, — заявил ошеломлённый основатель и генеральный директор компании, Скотт Харрис. — Перцеллвилль — тихий город, поэтому принимать таких межгалактических посетителей было, честно говоря, немного хлопотно. Нам приходилось постоянно следить за ними, чтобы они не ломали вещи, а они даже пытались съесть нашу собаку Отто. Единственный способ заставить их уйти — это дать согласие на бутылку их виски».



Дистиллинговая компания Catoctin Creek, The Virginia Rye Whisky, была основана Скоттом и Бекки Харрис в 2009 году. Вдохновлённая историей и ремеслом Вирджинии, компания "Catoctin Creek" сделала себе имя как первая легальная вискикурня со времён запрета на виски в Перселлвилле, графство Вирджиния Лаудун. Ремесленная вискикурня является родиной самого известного в Вирджинии виски "Roundstone Rye", который был удостоен многочисленных золотых медалей во всём мире и выделяется своими старинными методами производства. Компания Catoctin Creek гордится тем, что производит ржаной виски, джин и сезонный бренди из местного зерна и фруктов, а спиртные напитки доступны в 27 штатах и на трёх континентах. Занимательное внимание к деталям, уделяемое Harrises, приводит к производству высококачественной продукции, получившей международное признание, в том числе сезонных релизов и частных предложений бочек, признающих истинное ремесленничество в сфере производства крепких спиртных напитков Virginia.







+1 -0



просмотров: 145

