сегодня



Вокалистка VIXEN: «Люблю ли я дерьмо-комментарии? Да я их обожаю!»



Lorraine Lewis в беседе с "That Metal Interview" ответила на вопрос, как поклонники отреагировали на "Red", новую песню группы:



«Интернет — забавная штука. Большинство людей — 99,9 % — говорят позитивные вещи. Но есть небольшой 0,1 процент, который невероятно любят говорить гадости и быть настоящим дерьмом. Я не понимаю этого. Я не понимаю, что движет людьми. Я никогда не написала ни одного плохого, злого, дерьмового сообщения кому-либо, никогда. Я не понимаю такого мышления. Если вам что-то не нравится, ну проходите мимо. Но я не понимаю.... Иногда эти 0,1 процента хотят что-то выразить, и ты просто, типа, "Ну ничо се!".



Кто-то написал — я не помню, кто именно, но кто-то написал: 'I'll take a bottle of Lorraine Lewis and a Corvette to go,' , и если вы фанат David Lee Roth, то вы наверняка знаете эту строчку. Так что мне очень понравился этот комментарий. Я считаю, что он получился очень крутым. Кто-то еще сказал, и я также обратила внимание на это сообщение: "Певица выглядит так, как будто она могла бы сниматься в «Настоящих домохозяйках Беверли-Хиллз»". Возможно, они имели в виду нечто негативное, но я приняла всё иначе. Я воспринимаю это как нечто положительное. Эти слова никак не смогут ко мне прилипнуть и просто стекают с меня...



Вы не можете задеть мой настрой, вы не можете задеть мою душу, потому что я всегда уверена в себе. Я люблю рок-н-ролл. Я позитивный человек. Я люблю жить полной жизнью. И вы можете бросать в меня говно-комментарии целыми днями, они меня не заденут. Я смотрю на них и думаю: "Очень жаль, что этот человек нашел время, чтобы сделать такую глупость и написать такую ерунду". А я тем времени двигаюсь дальше. Для меня всё это не имеет никакого значения. Я надеюсь, что они придут на шоу. Я надеюсь, что мы их покорим. А я предпочитаю просто делать свою работу, надирать всем жоппки, а вы можете любить меня, можете ненавидеть — это не имеет никакого значения. Я просто получаю удовольствие!»







