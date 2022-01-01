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VIXEN планируют выпустить сингл



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Lorraine Lewis подтвердила, что VIXEN планируют выпуск сингла:

«Я хочу, чтобы люди поняли: это ещё не выпуск альбома. Мы решили, что будем выпускать синглы. Таков наш план. Будет ли в конечном итоге альбом VIXEN? Конечно, будет. Но мы решили, что вместо того, чтобы потратить всё время на то, чтобы сделать всё правильно, что означало бы, что все мы будем вместе, возможно, в одном и том же месте довольно долгое время, а это не очень удобно для всех нас, мы сделаем сингл. Хотя я, Julia [Lage, басистка VIXEN] и Britt [Lightning, она же Brittany Denaro, гитаристка VIXEN], мы все находимся в Калифорнии. Я в Палм-Спрингс, и это всего лишь 45 минут полёта. А вот Roxy — в Мичигане. Так что для того, чтобы записать полноценный альбом, нам пришлось бы запереться на пару месяцев всем вместе, и я бы с удовольствием это сделала, но у нас нет такой возможности. Поэтому вместо этого мы выпускаем синглы. Так что я думаю, что в течение следующих двух месяцев — я не думаю, что это займёт больше времени — мы представим вам новый сингл VIXEN. В среду к нам приедет Britt, чтобы записать свои соло-гитары. Продюсированием занимается Fred Coury [барабанщик CINDERELLA]. И да, это будет очень, очень здорово, и я не могу дождаться, когда люди услышат этот сингл. Я записала свой вокал около двух месяцев назад, и я очень довольна им. И Fred был очень доволен. С ним было очень приятно работать!»






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