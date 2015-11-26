3 июл 2021



JANET GARDNER не жалеет об уходе из VIXEN



JANET GARDNER в интервью "Waste Some Time With Jason Green" рассказала о своём уходе из VIXEN:



«Есть много личного — не с ними, а в моей жизни. У нас с моим мужем Джастином [Джеймсом] трое детей. Ни у кого в VIXEN нет детей. Я могу только вносить свой вклад и заниматься остальными делами, которые происходят в моей жизни. Многие люди сейчас говорят: "Ну ты можешь заниматься своим сольным творчеством". Но это сотрудничество между Джастином и мной — ведь мы живём вместе. Мы каждый день рядом друг с другом, так что для того, чтобы спуститься в подвал и записать пару песен, нам не нужно много времени.



У меня был сильный стресс, и были некоторые конфликты по поводу того, что если я где-то играла [сольный] концерт, то VIXEN не могли играть в этом месте в течение определённого времени. Бронирование, всякие подобные вещи — всё это стало очень напряжённым, и дошло до того, что я даже не могла смотреть на вещи адекватно. Я думала: "Я больше так не могу. Что-то нужно делать". И я приняла решение так поступить.



Вспоминая, я, конечно, скучаю по ним, но я не жалею об этом. Это был однозначно правильный поступок. Моя жизнь хороша; всё в равновесии. Я чувствую себя хорошо. У меня нет никакого стресса».



По словам Janet, ей было несложно принять решение уйти из VIXEN на данном этапе её жизни:



«Люди говорили: "О, я не могу поверить, что она всё это бросила". Но не то чтобы я отказалась от шестизначной суммы денег в год. Это не было большим материальным риском. Это скорее было грустное решение — перестать быть частью группы. Вот что заставляло меня участвовать в проекте. Но для моей жизни в целом всё сложилось как нельзя лучше».







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