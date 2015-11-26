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Vixen

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Вокалистка VIXEN: «Мне было не сложно согласиться»



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LORRAINE LEWIS рассказала о том, как в итоге оказалась в VIXEN:

«Самое безумное, что, честно говоря, за ночь до того, как Roxy предложили мне присоединиться, я на самом деле связалась со своим агентом по найму, чтобы сказать ему, что я закончила с [моей давней группой] FEMME FATALE. С меня было достаточно, на моих плечах было много работы. У меня очень хорошая работа, любовь всей моей жизни. И я просто хотела сказать, что у нас был очень хороший период — шесть лет с девочками — и я просто чувствовала, что все кончено. И я позвонила ему, чтобы все рассказать. А на следующий день мне позвонила Roxy и спросила, буду ли я вокалисткой VIXEN. Вот так, честно говоря, все и произошло. И я подумала: "Это так странно. Потому что я только что позвонила [моему агенту по найму] вчера вечером и сказала ему, что я завязала". В общем, такое вот совпадение. Я на самом деле покончила с FEMME. У меня была отличная работа, и я была готова попрощаться. И Roxy позвонила, и я объяснила ей, что я завязала. Она такая: "Что значит " завязала"? Я такая: "Я завязала". Она: "Что завязала?". И я ответила: "Я покончила с FEMME. Я завязала с пением. Я просто собираюсь расслабиться". А она, типа, "Нет, не закончила. Ты присоединишься к VIXEN". И она рассказала, что происходит. И я ответила, что подумаю об этом, поговорю с мужем, все выясню, и удостоверюсь, что смогу попасть в те высокие ноты, которыми славились VIXEN. И когда я почувствовала, что могу это сделать, и [когда] все встало на свои места, я позвонила и сказала: "Давай сделаем это". Так что это было не такое уж сложное решение. К тому времени я уже закончила работу с FEMME».

Lorraine также подтвердила, что VIXEN работают над материалом для нового студийного альбома:

«В последний год все было так разрозненно: все жили в разных местах и не могли путешествовать [из-за пандемии]. Britt и я были вполне в состоянии собраться вместе в Zoom и все проработать. Roxy сочиняла. Мы все были по отдельности, а потом собрались вместе. Так что все в работе. Мы не готовы выпустить что-то прямо сейчас. Но я надеюсь, что теперь, когда мы начнем давать концерты, процесс склейки наладится, и мы сможем записать несколько вещей вместе уже как полноценная группа».

LORRAINE LEWIS Says 'It Wasn't That Hard Of A Decision' To Join VIXEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


29 июл 2021, 12:58		Очень неудачная замена Джанет . Ну просто очень не удачная. И внешне проигрывает ей и вокально тем более.


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