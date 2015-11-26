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Басистка VIXEN : «Я три дня не могла дышать из-за COVID-19»



В рамках недавней беседы с Metal-Net басистка VIXEN Share Ross ответила на вопрос о том, как она и участницы команды справлялись с пандемией:



«Во время карантина было непросто, потому что на самом деле мы оказались в четырёх разных городах. Так что довольно сложно с кем-то встретиться. Britt и я кое-что делали совместно, потом уже я, Britt и Roxy поработали в студии. Ну и после этого, уже собравшись четвёркой, мы сделали очень много чего, мы просто взяли и записали все сумасшедшие идеи, которые у нас были. Мы пытались сделать много чего разного. Даже на саундчеках мы просто выдавали идеи и говорили: "Неважно. Записывайте нас. Мы не паримся".



Мы и правда любим спонтанность, когда ты не пытаешься написать песню. И всегда есть что сказать, когда вы в одном помещении вместе.



Я бы сказала, что вся эта штука с COVID-19 довольно сильно затрудняла творческий процесс. Изначально было из серии: "Боже мой. О Боже. О Боже. Что происходит?" А потом и у меня самой оказался COVID-19, и Bam [муж] должен был ухаживать за мной, чтобы я вернулась к нормальной жизни. Я была в отключке... Я была полностью в отключке. Я не могла дышать около трёх дней, а потом пролежала в постели месяц. Так и было. Потом охватила новая паника: "Боже мой. Как мы будем продолжать оплачивать счета?" Я думаю, что у всех в группе было что-то подобное.



Мы не все живём за счёт музыки — нет никаких огромных гонораров VIXEN или чего-то ещё. В итоге было как-то так: "Ладно, я должен справляться со своими повседневными делами. Что будем делать?" Так что какое-то время была небольшая паника. К счастью, всё прошло, и у всех опять что-то происходит, так что это здорово.



Но когда ты паникуешь из-за еды, трудно чувствовать в себе какие-то творческие позывы. Мы что-то делали, но не так чтобы очень много, как происходит у других команд. И я очень впечатлена этим: "Вау! Это просто удивительно, что они могут так работать!"



Что касается меня, то мне куда лучше, если в комнате есть кто-то ещё. Для меня это как раз то, что нужно. Мне нравится подпитываться от человека — мне очень нравится это ощущение!»













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