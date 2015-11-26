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Vixen

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VIXEN работают над мощным альбомом



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zoom
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Вокалистка VIXEN Lorraine Lewis подтвердила в интервью Metal-Net, что коллектив работает над новым студийным альбомом:

«Мы с Britt пишем через Zoom так часто, насколько это возможно, — по нескольку раз в неделю. Мы уже собрали очень добротный материал. Мы все были в студии по окончании тура в прошлом году и вместе сочинили достаточно много всего. Так что сейчас у нас полно песен, к которым нужны тексты. И мы работаем с Fred'ом Coury из CINDERELLA.

Я записала вокал для "You Oughta Know [By Now]", версии VIXEN [кавер-версия Ray'я Kennedy], отправившись в студию с ним и Britt. Я также записала вокал к "Edge Of A Broken Heart" и "Rev It Up". Так что у нас уже есть три песни с моим вокалом.

Да, мы с Britt заняты сочинением. Share тоже пишет с нами. Roxy присылает своё. Так что мы все работаем. Все заняты и сходят с ума, но альбом в приоритете. Мы очень довольны. Так что мы просто ждём, когда сможем всё записать как группа. Это будет удивительно.

Я очень благодарна за то наследие, которое есть у группы, и сейчас мы перебираем записи. Я к тому, что я не могла бы быть более удовлетворённой, чем сейчас. Britt — замечательная гитаристка, с ней работать просто бомба. Мы делаем коктейли, врубаем Zoom и работаем над материалом. У нас получается отлично и здорово, так что ждите от нас мощную пластинку!»

VIXEN Is Working On





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