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TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN



Композиция "Burning Time", написанная Tyson'ом Leslie и Todd'ом La Torre (Queensryche), изначально предназначалась для другого коллектива, но после его отказа Leslie и Roxy Petrucci (Vixen, Madam X) решили доработать трек, Leslie пригласил для записи Jimi Bell'a (Autograph), La Torre и Billy Sheehan'a (Mr. Big, The Winery Dogs), а итоговый результат доступен ниже.

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