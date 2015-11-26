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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 165

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 132
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 39
*Новое видео DEXCORE 25
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Vixen

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3 янв 2022 : 		 TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN

15 ноя 2021 : 		 JANET GARDNER — о своей преемнице в VIXEN

29 июл 2021 : 		 Вокалистка VIXEN: «Мне было не сложно согласиться»

3 июл 2021 : 		 JANET GARDNER не жалеет об уходе из VIXEN

23 июн 2021 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 июн 2021 : 		 У VIXEN есть отличные идеи

3 июн 2021 : 		 LEE AARON отказалась петь в VIXEN в 90-х

3 фев 2021 : 		 Басистка VIXEN: «Я три дня не могла дышать из-за COVID-19»

24 ноя 2020 : 		 VIXEN работают над мощным альбомом

16 фев 2020 : 		 VIXEN выступили на MONSTERS OF ROCK

25 ноя 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 май 2019 : 		 VIXEN работают над новым альбомом

9 май 2019 : 		 Видео с выступления нового состава VIXEN

12 апр 2019 : 		 Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

12 фев 2019 : 		 Концертное видео с новым составом VIXEN

23 янв 2019 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать

18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN

27 июл 2018 : 		 Новое видео VIXEN

19 июн 2018 : 		 Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году

15 июн 2018 : 		 Акустика от VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео вокалистки VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

9 ноя 2017 : 		 VIXEN записывают новый сингл

26 авг 2017 : 		 Новое видео вокалистки VIXEN
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TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN



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Композиция "Burning Time", написанная Tyson'ом Leslie и Todd'ом La Torre (Queensryche), изначально предназначалась для другого коллектива, но после его отказа Leslie и Roxy Petrucci (Vixen, Madam X) решили доработать трек, Leslie пригласил для записи Jimi Bell'a (Autograph), La Torre и Billy Sheehan'a (Mr. Big, The Winery Dogs), а итоговый результат доступен ниже.

VIXEN Keyboardist TYSON LESLIE Releases New Single



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