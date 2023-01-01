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Новый материал VIXEN уже совсем скоро



Барабанщица VIXEN Roxy Petrucci в недавнем интервью пообещала выпуск нового сингла от VIXEN до конца лета:



«Мы готовим новый сингл. К концу лета у нас появится новый сингл и новое видео. Мы просто ищем подходящую возможность — знаете, всё должно быть готово, промо и всё такое, и тогда мы выпустим эту хреновину. Он довольно энергичный. Я полагаю, что это хорошая смесь старых 80-х со свежими VIXEN образца 2023 года».







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