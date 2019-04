сегодня



Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае



Бывшая вокалистка VIXEN Janet Gardner 31 мая на Pavement Entertainment выпустит свой новый сольный альбом, получивший название "Your Place In The Sun".



Gardner объявила об уходе из группы в январе, заявив, что настало время отойти в сторону и позволить барабанщице Roxy Petrucci и басистке Share Ross «реализовать своё видение будущего VIXEN».















