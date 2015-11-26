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Vixen

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12 апр 2019 : 		 Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

12 фев 2019 : 		 Концертное видео с новым составом VIXEN

23 янв 2019 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать

18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN

27 июл 2018 : 		 Новое видео VIXEN

19 июн 2018 : 		 Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году

15 июн 2018 : 		 Акустика от VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео вокалистки VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

9 ноя 2017 : 		 VIXEN записывают новый сингл

26 авг 2017 : 		 Новое видео вокалистки VIXEN

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

8 авг 2017 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

25 июл 2017 : 		 Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом

16 июн 2017 : 		 VIXEN запишут концерт

25 май 2017 : 		 Вокалистка VIXEN на Pavement Entertainment

9 май 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

2 апр 2017 : 		 Вокалистка VIXEN выпускает сольный альбом

26 мар 2017 : 		 Перемены в составе VIXEN

1 мар 2017 : 		 У VIXEN есть новый материал

7 мар 2016 : 		 JENNA SANZ-AGERO присоединилась на сцене к VIXEN

10 окт 2014 : 		 В новый альбом VIXEN войдет материал памяти гитаристки Яны Кунемунд

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VIXEN

14 апр 2014 : 		 Видео с выступления VIXEN
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Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае



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Бывшая вокалистка VIXEN Janet Gardner 31 мая на Pavement Entertainment выпустит свой новый сольный альбом, получивший название "Your Place In The Sun".

Gardner объявила об уходе из группы в январе, заявив, что настало время отойти в сторону и позволить барабанщице Roxy Petrucci и басистке Share Ross «реализовать своё видение будущего VIXEN».



Former VIXEN Singer JANET GARDNER To Release




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