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все новости группы
Vixen
США
Hard Rock
http://www.vixenrock.com
12 апр 2019
:
Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае
4 мар 2019
:
Видео с выступления VIXEN
12 фев 2019
:
Концертное видео с новым составом VIXEN
23 янв 2019
:
VIXEN нашли вокалистку
19 янв 2019
:
VIXEN будут продолжать
18 янв 2019
:
JANET GARDNER ушла из VIXEN
27 июл 2018
:
Новое видео VIXEN
19 июн 2018
:
Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году
15 июн 2018
:
Акустика от VIXEN
16 янв 2018
:
Видео вокалистки VIXEN
16 янв 2018
:
Видео с выступления вокалистки VIXEN
9 ноя 2017
:
VIXEN записывают новый сингл
26 авг 2017
:
Новое видео вокалистки VIXEN
21 авг 2017
:
Видео с выступления VIXEN
8 авг 2017
:
Видео с выступления вокалистки VIXEN
25 июл 2017
:
Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом
16 июн 2017
:
VIXEN запишут концерт
25 май 2017
:
Вокалистка VIXEN на Pavement Entertainment
9 май 2017
:
Видео с выступления VIXEN
2 апр 2017
:
Вокалистка VIXEN выпускает сольный альбом
26 мар 2017
:
Перемены в составе VIXEN
1 мар 2017
:
У VIXEN есть новый материал
7 мар 2016
:
JENNA SANZ-AGERO присоединилась на сцене к VIXEN
10 окт 2014
:
В новый альбом VIXEN войдет материал памяти гитаристки Яны Кунемунд
8 сен 2014
:
Видео с выступления VIXEN
14 апр 2014
:
Видео с выступления VIXEN
6 апр 2014
:
Акустика от VIXEN
5 дек 2013
:
VIXEN возобновят деятельность в память о покойной гитаристке
13 окт 2013
:
Умерла гитаристка VIXEN
13 май 2012
:
Оригинальные участницы VIXEN объединились в VXN
9 апр 2012
:
VIXEN завершили сбор средств
сегодня
Бывшая вокалистка
VIXEN
выпустит новый альбом в мае
Бывшая вокалистка VIXEN Janet Gardner 31 мая на Pavement Entertainment выпустит свой новый сольный альбом, получивший название "Your Place In The Sun".
Gardner объявила об уходе из группы в январе, заявив, что настало время отойти в сторону и позволить барабанщице Roxy Petrucci и басистке Share Ross «реализовать своё видение будущего VIXEN».
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).