18 апр 2022



Вокалистка VIXEN — об уходе басистки



Lorraine Lewis в рамках недавнего интервью обсудила решение Share Ross «взять паузу»:



«Мы уже знали об этом решении от Share. И мы планировали отправиться на вечеринку Monsters Of Rock перед круизом. По плану VIXEN тоже должны были попасть на корабль, но мы уже заранее всё спланировали, мы знали, что будет происходить.



У групп есть своё тайное общество, если хотите, и иногда нужно просто обсудить как группа, что происходит, что дальше, и так далее, что и было с нами.



Прежде всего позвольте мне сказать: мы обожаем Share — она офигенная рок-звезда, мы любим её, она талантлива, она отличная вокалистка, она красива, она пишет отличные песни, и мы любим её, и она навсегда останется бас-гитаристкой VIXEN; это никогда не поменяется. Её наследие будет жить вечно. Но она также очень занятая бизнес-леди, как и все мы. Она заняла своё место на рынке недвижимости во Флориде, который сейчас переживает настоящий бум. Ей нравится то, чем она занимается. Она по-настоящему хороша в этом. И я думаю, что для неё — и я уверена, что она скажет вам то же самое — наступил момент, когда она решила, что ей нужно сделать шаг назад. Она уже не справлялась со всей работой, которую выполняла. А это — для неё новый путь, она реально на нём преуспевает. Так что она пришла к нам... Вообще-то она сначала пришла к Roxy, и я думаю, что они обсудили её решение, а потом уже дали нам знать, что она думает о том, чтобы отойти от дел и объявить перерыв.



Мы поддерживаем её. Мы любим её. Мы все за девочек и за то, чтобы поддерживать друг друга. Так что это было решение, которое она приняла самостоятельно, она приняла решение взять перерыв и сделать передышку, и мы поддерживаем её в этом решении. Мы постоянно общаемся — я разговариваю с ней раз или два в неделю; мы все по-прежнему друзья; мы же семья. И нас таким не прошибёшь, слишком давно мы вместе. Она просто взяла перерыв. Вот и всё».





































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