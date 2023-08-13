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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
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Vixen

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Профессиональное видео с выступления VIXEN



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Профессиональное видео с выступления VIXEN, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.




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13 авг 2023
olly71
Это не VIXEN это 25% VIXEN. Честно конечно было бы сменить вывеску после ухода Джанет. .... или даже после смерти Ян.
13 авг 2023
O
Old Nothing
Не могу понять, почему нельзя было угомониться еще 25-30 лет назад и перестать "творить"? Это же самопародия.
13 авг 2023
olly71
Old Nothing, не скажи в 2019 году ещё при старом составе они выпустили очень хороший концертный альбом Live Fire с одной новой потрясающей песней You Ought to Know by Now . Если не слышал настоятельно советую глянуть на ютубе есть видеоклип концертный на неё.

просмотров: 385

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