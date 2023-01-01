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*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 15
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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 25
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Vixen

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11 июл 2023 : 		 Видео с выступления VIXEN

14 июн 2023 : 		 JANET GARDNER не переживает из-за VIXEN

19 июн 2022 : 		 VIXEN планируют выпустить сингл

18 апр 2022 : 		 Вокалистка VIXEN — об уходе басистки

1 апр 2022 : 		 Новое видео басистки VIXEN

18 фев 2022 : 		 Новая басистка VIXEN: «Для меня честь оказаться в группе»

10 фев 2022 : 		 SHARE ROSS ушла из VIXEN

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VIXEN

3 янв 2022 : 		 TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN

15 ноя 2021 : 		 JANET GARDNER — о своей преемнице в VIXEN

29 июл 2021 : 		 Вокалистка VIXEN: «Мне было не сложно согласиться»

3 июл 2021 : 		 JANET GARDNER не жалеет об уходе из VIXEN

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10 июн 2021 : 		 У VIXEN есть отличные идеи

3 июн 2021 : 		 LEE AARON отказалась петь в VIXEN в 90-х

3 фев 2021 : 		 Басистка VIXEN: «Я три дня не могла дышать из-за COVID-19»

24 ноя 2020 : 		 VIXEN работают над мощным альбомом

16 фев 2020 : 		 VIXEN выступили на MONSTERS OF ROCK

25 ноя 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 май 2019 : 		 VIXEN работают над новым альбомом

9 май 2019 : 		 Видео с выступления нового состава VIXEN

12 апр 2019 : 		 Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

12 фев 2019 : 		 Концертное видео с новым составом VIXEN

23 янв 2019 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать
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Видео с выступления VIXEN



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Видео с выступления VIXEN, состоявшегося восьмого июля в Tag's Summer Stage, Big Flats, New York, доступно для просмотра ниже.






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