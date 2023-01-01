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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
48
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
41
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
32
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
25
все новости группы
Vixen
США
Hard Rock
http://www.vixenrock.com
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10 май 2019
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16 янв 2018
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Видео с выступления VIXEN
Видео с выступления VIXEN, состоявшегося восьмого июля в Tag's Summer Stage, Big Flats, New York, доступно для просмотра ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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