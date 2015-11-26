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Vixen

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Новая басистка VIXEN: «Для меня честь оказаться в группе»



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Julia Lage рассказала о том, как оказалась в VIXEN:

«Share решила взять паузу. Она хочет заняться своими делами [и сосредоточиться на своей карьере в сфере недвижимости]. Она просто класс. Она будет сочинять и играть вечно — я к тому, что она крутая артистка и бас-гитаристка, певица, автор песен. Так что я получила приглашение и сказала: "Да, конечно, я присоединюсь. Конечно". Для меня честь оказаться в составе VIXEN!»

New VIXEN Bassist JULIA LAGE:














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