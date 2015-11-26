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Vixen

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10 июн 2021 : 		 У VIXEN есть отличные идеи

3 июн 2021 : 		 LEE AARON отказалась петь в VIXEN в 90-х

3 фев 2021 : 		 Басистка VIXEN: «Я три дня не могла дышать из-за COVID-19»

24 ноя 2020 : 		 VIXEN работают над мощным альбомом

16 фев 2020 : 		 VIXEN выступили на MONSTERS OF ROCK

25 ноя 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 май 2019 : 		 VIXEN работают над новым альбомом

9 май 2019 : 		 Видео с выступления нового состава VIXEN

12 апр 2019 : 		 Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

12 фев 2019 : 		 Концертное видео с новым составом VIXEN

23 янв 2019 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать

18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN

27 июл 2018 : 		 Новое видео VIXEN

19 июн 2018 : 		 Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году

15 июн 2018 : 		 Акустика от VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео вокалистки VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

9 ноя 2017 : 		 VIXEN записывают новый сингл

26 авг 2017 : 		 Новое видео вокалистки VIXEN

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

8 авг 2017 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

25 июл 2017 : 		 Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом

16 июн 2017 : 		 VIXEN запишут концерт

25 май 2017 : 		 Вокалистка VIXEN на Pavement Entertainment
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У VIXEN есть отличные идеи



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В рамках беседы с Talking Metal гитаристка VIXEN Brittany Denaro (a.k.a. Britt Lightning) рассказала о том, как идёт работа над новым материалом:

«Ну, всё идёт немного медленнее, чем мы предполагали. Перед COVID у нас была запланирована куча сессий по сочинению альбома — лично, когда мы бы все собрались в одном месте, общались и работали над материалом.

Мы все живём в разных штатах по всей стране — от Лос-Анджелеса до Мичигана и Флориды —- мы очень сильно рассредоточены по стране, так что путешествовать непросто. И, честно говоря, никто не в восторге от пересылки треков туда-сюда, попыток записать их отдельно и тому подобного. Так что мы немного затормозили с этим делом. Но у нас есть несколько отличных идей. Мы собираемся встретиться через пару недель, так что мы с нетерпением ждём возможности вернуться к работе и закончить сочинение, чтобы отправиться в студию и записать эту вещь. Я очень хочу, чтобы всё было готово. Я знаю, что мы уже давно об этом говорим, но вот...»

VIXEN Has





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