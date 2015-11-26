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У VIXEN есть отличные идеи



В рамках беседы с Talking Metal гитаристка VIXEN Brittany Denaro (a.k.a. Britt Lightning) рассказала о том, как идёт работа над новым материалом:



«Ну, всё идёт немного медленнее, чем мы предполагали. Перед COVID у нас была запланирована куча сессий по сочинению альбома — лично, когда мы бы все собрались в одном месте, общались и работали над материалом.



Мы все живём в разных штатах по всей стране — от Лос-Анджелеса до Мичигана и Флориды —- мы очень сильно рассредоточены по стране, так что путешествовать непросто. И, честно говоря, никто не в восторге от пересылки треков туда-сюда, попыток записать их отдельно и тому подобного. Так что мы немного затормозили с этим делом. Но у нас есть несколько отличных идей. Мы собираемся встретиться через пару недель, так что мы с нетерпением ждём возможности вернуться к работе и закончить сочинение, чтобы отправиться в студию и записать эту вещь. Я очень хочу, чтобы всё было готово. Я знаю, что мы уже давно об этом говорим, но вот...»







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