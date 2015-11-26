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Vixen

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18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN

27 июл 2018 : 		 Новое видео VIXEN

19 июн 2018 : 		 Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году

15 июн 2018 : 		 Акустика от VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео вокалистки VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

9 ноя 2017 : 		 VIXEN записывают новый сингл

26 авг 2017 : 		 Новое видео вокалистки VIXEN

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

8 авг 2017 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

25 июл 2017 : 		 Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом

16 июн 2017 : 		 VIXEN запишут концерт

25 май 2017 : 		 Вокалистка VIXEN на Pavement Entertainment

9 май 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

2 апр 2017 : 		 Вокалистка VIXEN выпускает сольный альбом

26 мар 2017 : 		 Перемены в составе VIXEN

1 мар 2017 : 		 У VIXEN есть новый материал

7 мар 2016 : 		 JENNA SANZ-AGERO присоединилась на сцене к VIXEN

10 окт 2014 : 		 В новый альбом VIXEN войдет материал памяти гитаристки Яны Кунемунд

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VIXEN

14 апр 2014 : 		 Видео с выступления VIXEN

6 апр 2014 : 		 Акустика от VIXEN

5 дек 2013 : 		 VIXEN возобновят деятельность в память о покойной гитаристке

13 окт 2013 : 		 Умерла гитаристка VIXEN

13 май 2012 : 		 Оригинальные участницы VIXEN объединились в VXN

9 апр 2012 : 		 VIXEN завершили сбор средств
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JANET GARDNER ушла из VIXEN



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JANET GARDNER объявила об уходе из VIXEN.

«После долгих поисков себя и бессонных ночей, я все таки пришла к решению, что для меня настал момент отойти от дел в VIXEN и дать возможность Roxy и Share развивать группу так, как они хотят. VIXEN всегда будут занимать особое место в моем сердце и я невероятно благодарна за то, что была частью этой группы.

Я хотела бы поблагодарить всех за невероятную поддержку на протяжении многих лет, а Roxy и Share будут сохранять душу и тело VIXEN в будущем, в то время как я пойду своим путем, но буду рада, если ваша поддержка в моей адрес останется на прежнем уровне».



Singer JANET GARDNER Quits VIXEN: 'It's Time For Me To Step Aside'




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