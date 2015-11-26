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JANET GARDNER ушла из VIXEN



JANET GARDNER объявила об уходе из VIXEN.



«После долгих поисков себя и бессонных ночей, я все таки пришла к решению, что для меня настал момент отойти от дел в VIXEN и дать возможность Roxy и Share развивать группу так, как они хотят. VIXEN всегда будут занимать особое место в моем сердце и я невероятно благодарна за то, что была частью этой группы.



Я хотела бы поблагодарить всех за невероятную поддержку на протяжении многих лет, а Roxy и Share будут сохранять душу и тело VIXEN в будущем, в то время как я пойду своим путем, но буду рада, если ваша поддержка в моей адрес останется на прежнем уровне».















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