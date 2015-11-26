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JANET GARDNER — о своей преемнице в VIXEN



JANET GARDNER в рамках недавнего интервью рассказала о причинах ухода из группы:



«Лето 2018 года было безумным с точки зрения жизни в целом. Потому что у нас с мужем Джастином Джеймсом трое детей и постоянная работа... И мы вместе Джастином занимались нашим проектом. И VIXEN — мы участвовали во множестве больших фестивалей — мы играли на Graspop, на Sweden Rock, на куче... Барселона, всё такое... Много чего происходило. А мы всё ещё пытались давать концерты. Это было просто безумие. И у меня был такой стресс. Я буквально неслась на работу — я работала стоматологом-гигиенистом — у меня не было времени переодеться. Поехала в аэропорт [Джона Ф.] Кеннеди [в Нью-Йорке], села в самолёт, полетела в Испанию. Потом мы дали кучу концертов. У нас был звонок в лобби в 2:30 утра, мы приехали в Германию, сели в микроавтобус, поехали и отыграли 90-минутное шоу. Я не могла этого сделать, когда мне было 25. И ещё несколько раз мы с Джастином проводили шоу, а потом мне приходилось садиться в самолёт и лететь в другое место, чтобы провести шоу VIXEN, например, во второй половине дня. И буквально однажды я даже не успела принять душ. На следующий день я накрасилась с вечера и вышла на сцену. Всё было настолько плохо. Ни сна, ничего».



Она добавила, что по-прежнему в хороших отношениях со своими бывшими коллегами по группе VIXEN:



«Абсолютно. Я люблю их до смерти!»



На вопрос, имеет ли она какое-либо отношение к тому, что Lorraine заменила её в VIXEN, Janet сказала "Trunk Nation":



«Нет. Это было полностью их решение. Я ожидала этого. Она заменила меня, когда у меня была операция на мозге. И им всем было комфортно вместе. Roxy работала с Lorraine в другом проекте. Share работала с Lorraine в другом проекте. Так что они все знали друг друга, и я совсем не удивилась, что всё так получилось. И я люблю Lorraine — я считаю её замечательной. Она замечательная певица, фантастический талант, отличная фронтвумен и хороший человек. Так что я рада за них — за всех».







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