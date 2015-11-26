сегодня



VIXEN будут продолжать



Участницы VIXEN опубликовали заявление после известий об уходе из команды Janet Gardner:



«Всем поклонникам и друзьям VIXEN... Janet решила, что сейчас настал момент начать сольную карьеру и больше времени уделить семье. Мы уважаем ее смелое решение уйти из группы и всегда будем лелеять все те воспоминания, которые у нас связаны с совместной работой.



Мы же будем продолжать и пойдем путем VAN HALEN, в составе которых было сразу два самых узнаваемых вокалиста в истории рок-н-ролла: Diamond David Lee Roth и Red Rocker Sammy Hagar!



С новой вокалисткой мы не только бережно сохраним, но и приумножим наследие VIXEN. У нас будет замечательный год, в ходе которого совсем скоро мы окажемся в студии, а потом выйдем и на многочисленные сценические площадки!



Более подробная информация последует в будущих обновлениях».











+1 -0









просмотров: 244

