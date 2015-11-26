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Vixen

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19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать

18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN

27 июл 2018 : 		 Новое видео VIXEN

19 июн 2018 : 		 Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году

15 июн 2018 : 		 Акустика от VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео вокалистки VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

9 ноя 2017 : 		 VIXEN записывают новый сингл

26 авг 2017 : 		 Новое видео вокалистки VIXEN

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

8 авг 2017 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

25 июл 2017 : 		 Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом

16 июн 2017 : 		 VIXEN запишут концерт

25 май 2017 : 		 Вокалистка VIXEN на Pavement Entertainment

9 май 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

2 апр 2017 : 		 Вокалистка VIXEN выпускает сольный альбом

26 мар 2017 : 		 Перемены в составе VIXEN

1 мар 2017 : 		 У VIXEN есть новый материал

7 мар 2016 : 		 JENNA SANZ-AGERO присоединилась на сцене к VIXEN

10 окт 2014 : 		 В новый альбом VIXEN войдет материал памяти гитаристки Яны Кунемунд

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VIXEN

14 апр 2014 : 		 Видео с выступления VIXEN

6 апр 2014 : 		 Акустика от VIXEN

5 дек 2013 : 		 VIXEN возобновят деятельность в память о покойной гитаристке

13 окт 2013 : 		 Умерла гитаристка VIXEN

13 май 2012 : 		 Оригинальные участницы VIXEN объединились в VXN
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VIXEN будут продолжать



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Участницы VIXEN опубликовали заявление после известий об уходе из команды Janet Gardner:

«Всем поклонникам и друзьям VIXEN... Janet решила, что сейчас настал момент начать сольную карьеру и больше времени уделить семье. Мы уважаем ее смелое решение уйти из группы и всегда будем лелеять все те воспоминания, которые у нас связаны с совместной работой.

Мы же будем продолжать и пойдем путем VAN HALEN, в составе которых было сразу два самых узнаваемых вокалиста в истории рок-н-ролла: Diamond David Lee Roth и Red Rocker Sammy Hagar!

С новой вокалисткой мы не только бережно сохраним, но и приумножим наследие VIXEN. У нас будет замечательный год, в ходе которого совсем скоро мы окажемся в студии, а потом выйдем и на многочисленные сценические площадки!

Более подробная информация последует в будущих обновлениях».



VIXEN To Carry On With New Singer



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