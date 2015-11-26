Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход... 81
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 57
*Новый сингл HAMMERFALL 40
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 34
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
[= ||| все новости группы



*

Vixen

*



10 май 2019 : 		 VIXEN работают над новым альбомом

9 май 2019 : 		 Видео с выступления нового состава VIXEN

12 апр 2019 : 		 Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

12 фев 2019 : 		 Концертное видео с новым составом VIXEN

23 янв 2019 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать

18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN

27 июл 2018 : 		 Новое видео VIXEN

19 июн 2018 : 		 Новая пластинка VIXEN выйдет в 2019 году

15 июн 2018 : 		 Акустика от VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео вокалистки VIXEN

16 янв 2018 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

9 ноя 2017 : 		 VIXEN записывают новый сингл

26 авг 2017 : 		 Новое видео вокалистки VIXEN

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

8 авг 2017 : 		 Видео с выступления вокалистки VIXEN

25 июл 2017 : 		 Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом

16 июн 2017 : 		 VIXEN запишут концерт

25 май 2017 : 		 Вокалистка VIXEN на Pavement Entertainment

9 май 2017 : 		 Видео с выступления VIXEN

2 апр 2017 : 		 Вокалистка VIXEN выпускает сольный альбом

26 мар 2017 : 		 Перемены в составе VIXEN

1 мар 2017 : 		 У VIXEN есть новый материал

7 мар 2016 : 		 JENNA SANZ-AGERO присоединилась на сцене к VIXEN

10 окт 2014 : 		 В новый альбом VIXEN войдет материал памяти гитаристки Яны Кунемунд
Показать далее
| - |
|||| 10 май 2019

VIXEN работают над новым альбомом



*
zoom
*
* *
VIXEN приступили к работе над новым материалом, выход которого предварительно намечен на этот год. Об этом участницы рассказали на фестивале M3 Rock Festival? Columbia, Maryland.

«У нас есть музыка, над которой мы работаем. Мы постоянно обмениваемся идеями. И да, мы планируем записать пластинку — убойную пластинку» — сказала Roxy Petrucci.

Lorraine Lewis: «Мы все сотрудничаем. Britt и я живем в Лос-Анджелесе, так что мы начали работать вместе. И потом мы все сочиняем вместе. У них есть какой-то материал, который был создан до того, как я стала участницей команды, так что мы сейчас заканчиваем работу над материалом и планируем выпустить пластинку в 2020 году».



VIXEN Is Writing Music For 'Badass' New Album




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 153

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Dream Theater Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом