10 май 2019



VIXEN работают над новым альбомом



VIXEN приступили к работе над новым материалом, выход которого предварительно намечен на этот год. Об этом участницы рассказали на фестивале M3 Rock Festival? Columbia, Maryland.



«У нас есть музыка, над которой мы работаем. Мы постоянно обмениваемся идеями. И да, мы планируем записать пластинку — убойную пластинку» — сказала Roxy Petrucci.



Lorraine Lewis: «Мы все сотрудничаем. Britt и я живем в Лос-Анджелесе, так что мы начали работать вместе. И потом мы все сочиняем вместе. У них есть какой-то материал, который был создан до того, как я стала участницей команды, так что мы сейчас заканчиваем работу над материалом и планируем выпустить пластинку в 2020 году».















+0 -0









просмотров: 153

