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JANET GARDNER не переживает из-за VIXEN



В рамках недавней беседы с JANET GARDNER у неё спросили, переживает ли она из-за того, что VIXEN выступают лишь с одним оригинальным участником, на что она ответила:



«Какова альтернатива? Чтобы группа больше не существовала? Группа такая, какая есть. Понятно, что Джен больше нет, я ушла, а потом и Share. И альтернатива — это больше не существовать. Так что нет, меня это не беспокоит. А вот Roxy любит играть. Так что благослови её Господь. Желаю ей удачи.



Есть много групп, в которых очень мало, если вообще есть, участников оригинального состава. И это очень расстраивает людей. Но никто не приставляет пистолет к вашей голове. Вы не хотите идти на это? Не ходите.



Я получила несколько сообщений от некоторых людей: "Вы должны прекратить это. Они разрушают наследие VIXEN. Почему вы позволяете им это делать?" Я не понимаю, почему люди так расстроены. Не ходите на эту группу, если не хотите, в чём проблема-то?»







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