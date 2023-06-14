Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 8
*Новое видео HYPOCRISY 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
[= ||| все новости группы



*

Vixen

*



14 июн 2023 : 		 JANET GARDNER не переживает из-за VIXEN

19 июн 2022 : 		 VIXEN планируют выпустить сингл

18 апр 2022 : 		 Вокалистка VIXEN — об уходе басистки

1 апр 2022 : 		 Новое видео басистки VIXEN

18 фев 2022 : 		 Новая басистка VIXEN: «Для меня честь оказаться в группе»

10 фев 2022 : 		 SHARE ROSS ушла из VIXEN

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VIXEN

3 янв 2022 : 		 TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN

15 ноя 2021 : 		 JANET GARDNER — о своей преемнице в VIXEN

29 июл 2021 : 		 Вокалистка VIXEN: «Мне было не сложно согласиться»

3 июл 2021 : 		 JANET GARDNER не жалеет об уходе из VIXEN

23 июн 2021 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 июн 2021 : 		 У VIXEN есть отличные идеи

3 июн 2021 : 		 LEE AARON отказалась петь в VIXEN в 90-х

3 фев 2021 : 		 Басистка VIXEN: «Я три дня не могла дышать из-за COVID-19»

24 ноя 2020 : 		 VIXEN работают над мощным альбомом

16 фев 2020 : 		 VIXEN выступили на MONSTERS OF ROCK

25 ноя 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 май 2019 : 		 VIXEN работают над новым альбомом

9 май 2019 : 		 Видео с выступления нового состава VIXEN

12 апр 2019 : 		 Бывшая вокалистка VIXEN выпустит новый альбом в мае

4 мар 2019 : 		 Видео с выступления VIXEN

12 фев 2019 : 		 Концертное видео с новым составом VIXEN

23 янв 2019 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 янв 2019 : 		 VIXEN будут продолжать

18 янв 2019 : 		 JANET GARDNER ушла из VIXEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JANET GARDNER не переживает из-за VIXEN



zoom
В рамках недавней беседы с JANET GARDNER у неё спросили, переживает ли она из-за того, что VIXEN выступают лишь с одним оригинальным участником, на что она ответила:

«Какова альтернатива? Чтобы группа больше не существовала? Группа такая, какая есть. Понятно, что Джен больше нет, я ушла, а потом и Share. И альтернатива — это больше не существовать. Так что нет, меня это не беспокоит. А вот Roxy любит играть. Так что благослови её Господь. Желаю ей удачи.

Есть много групп, в которых очень мало, если вообще есть, участников оригинального состава. И это очень расстраивает людей. Но никто не приставляет пистолет к вашей голове. Вы не хотите идти на это? Не ходите.

Я получила несколько сообщений от некоторых людей: "Вы должны прекратить это. Они разрушают наследие VIXEN. Почему вы позволяете им это делать?" Я не понимаю, почему люди так расстроены. Не ходите на эту группу, если не хотите, в чём проблема-то?»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 июн 2023
o
olly71
Ну если честно то их новая вокалиста совсем не в кассу . Люди правы .

просмотров: 224

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом