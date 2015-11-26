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LEE AARON отказалась петь в VIXEN в 90-х



LEE AARON в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, предлагали ли ей место в какой-нибудь группе за её более чем сорокалетнюю карьеру:



«О да. Я не помню точно, когда ушла вокалистка VIXEN, — думаю, это было в начале 90-х. И они хотели меня на это место, но моя карьера и так шла хорошо, и я ответила им: "Ребята, я вас люблю, девочки, — вас тоже, но не вижу варианта, как..." Я даже не уверена, что мне вообще хотелось такого в то время».







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