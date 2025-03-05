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MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER



MIKE PORTNOY в недавнем интервью спросили, какой вклад он внёс в дела группы с тех пор, как вновь присоединился к ней в октябре 2023 года после 13-летнего отсутствия:



«Не мне об этом судить. Я не могу хвалить себя, рассказывая обо всём, что я привнёс в группу. Я считаю, фанаты или слушатели могут составить своё мнение. Но я думаю, что и так хорошо известно, что я привношу в коллектив. Так было с самого начала существования группы, 40 лет назад.



Я всегда вносил свой вклад во все сферы — не только в барабанные партии, но и в работу над музыкой, текстами, мелодиями, в продюсирование, разработку сувенирной продукции, в дела фан-клуба — во всё, что связано с группой. Я очень практичный человек, поэтому первые 25 лет существования группы я курировал все эти вопросы. А когда я покинул группу, ребятам пришлось самим решать, как распределять эти обязанности между собой. И они продолжали работать без меня. И теперь, вернувшись в группу, я должен очень уважительно относиться к тому, что они делали все эти годы без меня. Это совсем другая группа с момента моего ухода.



Когда я уходил в 2010 году, я был помешан на контроле, следил за всем и очень беспокоился обо всём. Но теперь, вернувшись, я должен уважать то, что они гастролировали все эти годы без меня и выпускали пластинки без меня, так что у них, возможно, другие методы ведения дел. Поэтому я должен быть очень уважительным и как бы на цыпочках пройтись по каждой области, чтобы понять, как много они от меня хотят. В некоторых областях они вернули мне полный контроль. В других областях, возможно, они хотели сохранить контроль и попросили меня сделать шаг назад. Так что в течение последнего года или около того это был процесс обучения тому, как должно всё функционировать. И это было очень легко, я думаю. Мы все стали старше и мудрее на этом этапе нашей жизни. Когда я покинул группу в 2010 году, мне было около 40. Сейчас мне уже за 50. И я думаю, что с возрастом, когда у тебя появляется больше жизненного опыта, ты учишься большему, учишься взаимовыгодному сотрудничеству и стараешься уважительно относиться к чужим мнениям и идеям. Я научился этому за все годы вне DREAM THEATER. У меня было много других групп, проектов и альбомов, и в каждом из них была своя атмосфера, к которой мне приходилось приспосабливаться. Так что я думаю, что адаптация ко всем этим различным ситуациям на протяжении многих лет по-настоящему помогла мне стать лучше в качестве командного игрока, чем, возможно, я был до этого».







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