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OZZY OSBOURNE пошёл в качалку



Andrew Watt в программе "The Howard Stern Show" рассказал о работе с OZZY OSBOURNE:



«Он пел вокальную партию, и я думал: "Это круто». И, может быть, он не идеален, но он очень эмоционален. Затем он начинал петь вторую вокальную партию, чтобы наложить её на первую, он пел точно таким же образом. И вдруг он становился похожим на Ozzy Osbourne. Он делал это с каждой вокальной партией, и он в этом лучший из всех, кого я знаю. Даже в том состоянии, в котором он сейчас находится, учитывая его здоровье, он подходит к микрофону, садится, поёт и делает второй дубль, и это невероятно. Он звучит как Ozzy Osbourne».



Andrew затронул тему о проблемах со здоровьем Ozzy и о том, как они могут повлиять на его способность выступить на последнем концерте в Villa Park в родном городе BLACK SABBATH Бирмингеме (Великобритания):



«Он в порядке. Просто его тело не всегда его слушается. Но я разговаривал с ним пару дней назад, и он начал ходить в спортзал, чтобы подготовиться к своему последнему концерту. Он настоящий IRON MAN. И с его голосом ничего не случилось — он так же хорош, как и раньше».







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