Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 42
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 19
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



4 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»

14 фев 2025 : 		 Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет

11 фев 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH

5 фев 2025 : 		 METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH

24 дек 2024 : 		 Концертное видео JAZZ SABBATH

19 дек 2024 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH 1976 года

4 дек 2024 : 		 Барабанщик ALCATRAZZ вспоминает о работе с BLACK SABBATH

1 дек 2024 : 		 Барабанщик ELO рассказал, как очутился в составе BLACK SABBATH

27 ноя 2024 : 		 Альбом BLACK SABBATH попал в чарты

25 ноя 2024 : 		 Продюсер BLACK SABBATH "Forbidden": «Я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с группой от Sharon»

21 ноя 2024 : 		 Японский бонус от BLACK SABBATH

7 ноя 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

31 окт 2024 : 		 Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH

25 окт 2024 : 		 BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»

24 окт 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 окт 2024 : 		 Превью нового релиза JAZZ SABBATH

9 сен 2024 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH



zoom
KERRY KING в недавнем интервью сообщил, что SLAYER сыграют песню SABBATH на концерте пятого июля в Бирмингеме:

«Это важный день», — сказал он, добавив, что он и барабанщик SLAYER Paul Bostaph уже репетируют композицию SABBATH, которую исполнят SLAYER. «Я думаю, это будет грандиозный момент для фанатов, но это будет грандиозный момент и для меня. Это великий миг в истории рока».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 45

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом