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SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH



KERRY KING в недавнем интервью сообщил, что SLAYER сыграют песню SABBATH на концерте пятого июля в Бирмингеме:



«Это важный день», — сказал он, добавив, что он и барабанщик SLAYER Paul Bostaph уже репетируют композицию SABBATH, которую исполнят SLAYER. «Я думаю, это будет грандиозный момент для фанатов, но это будет грандиозный момент и для меня. Это великий миг в истории рока».





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