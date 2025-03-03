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Tesla

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Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»



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BRIAN WHEAT в очередной раз выступил против ярлыка «глэм-металл», заявив, что этот уничижительный термин был придуман для того, чтобы принизить группы. По поводу того, что TESLA несправедливо причисляют к таким группам, как MÖTLEY CRÜE, RATT, SKID ROW и L.A. GUNS:

«Я думаю, что у TESLA, вероятно, больше общего с THE BLACK CROWES, чем с некоторыми другими группами, которые называют глэмовыми.

Раньше это меня подбешивало, потому что я воспринимал, что люди говорят это в уничижительной, снисходительной манере: "О, они глэм-группа", а мы никогда ею не были. Мы были глэмом не больше, чем THE BLACK CROWES. И THE BLACK CROWES, и TESLA — это рок-группы, основанные на блюзе. Они обе сильно уходят корнями в английский рок, основанный на блюзе. TESLA была похожа на HUMBLE PIE, BAD COMPANY или LED ZEPPELIN, только с двумя гитаристами. Или AC/DC и UFO. Это были те группы, на которых мы выросли. Мы не были частью глэм-движения, но нас хотят причислить к нему. И я уже смирился с этим. Меня это не волнует. Раньше меня это очень бесило, но сейчас, последние 10 лет, я думаю: "Ладно, называйте нас как хотите. Пока вы называете нас как-то, говорите о нас, приходите на концерты и смотрите, как мы играем, мне всё равно. Называйте нас так, как хотите"».

Когда интервьюер отметил, что TESLA, вероятно, выигрывает от того, что «глэм-металл» сейчас возрождается и снова становится популярным, он сказал:

«Наверное. Я не знал, что он популярен. Я не в курсе, началось ли возрождение. Дело в том, что TESLA занимаются тем же, чем занимались последние 20 лет — дают от 60 до сотни концертов в год, в зависимости от самочувствия и климата.
Когда вы говорите о глэм-группах, я имею в виду RATT, их дебютный альбом вышел — когда — в 1984-м? Тогда ещё не было понятия "глэм". У SCORPIONS вышла крутая пластинка в 1984-м. Вышел крутой альбом VAN HALEN "1984". Были ли VAN HALEN глэм-группой? У них были длинные волосы.

Это в некотором роде оскорбление, и именно это меня раздражает. Мы все просто играем рок-музыку».




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3 мар 2025
Klawd Air
Интересно что многим артистам не нравится тот или иной термин, которым нарекают их творчество. Вроде бы, Лемми тоже не любил, когда Motorhead называли метал-группой. Все предпочитают, чтобы их музыку называли просто рок-н-роллом. Я и артистов понимаю и тех, кто придумывает термины, всë же нужно как-то структурировать различные течения музыкальные, но только иногда суть теряется и из-за этого в умах возникает ошибочная пропасть между тем же гранжем и например хард-роком навроде Лед Зеппелин. А на самом деле это очень рядом стоящая музыка. Ну, а по сабжу эслив, то да, я тоже никогда не понимал, почему группу (как и Guns N' Roses) ставят в один ряд с Ratt или Мотли. Видимо, время когда они появились зароляло, чисто музыкально же они совсем не похожи.

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