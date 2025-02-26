Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 80
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 64
*Обновленное видео HELLOWEEN 51
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*Новая песня DESTRUCTION 18
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 80
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 64
*Обновленное видео HELLOWEEN 51
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года

25 фев 2025 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»

24 фев 2025 : 		 MEGADETH в The Howard Stern Show '98

10 фев 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»

2 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»

24 янв 2025 : 		 ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016

12 янв 2025 : 		 Винил MEGADETH выйдет зимой

8 янв 2025 : 		 Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»

25 дек 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»

24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

20 дек 2024 : 		 Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"

1 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH

18 ноя 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»

15 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс

13 ноя 2024 : 		 JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH

12 ноя 2024 : 		 30 лет первому сайту MEGADETH

8 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»

29 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления MEGADETH 1990 года



zoom
Видео полного выступления MEGADETH в Детройте в 1990 году, доступно ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Интересная футболочка у Мастейна на фото
26 фев 2025
olly71
Вашингтон Ирвинг, в Москве купил в августе 1989 . на их форуме он сам ещё в начале 2000х историю этой майки рассказывал
Like!2
26 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
olly71, прикольная история)

просмотров: 494

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом