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Behemoth

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|||| 5 мар 2025

Новое видео BEHEMOTH



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The Shadow Elite, новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выходящего девятого мая на Nuclear Blast:

01. The Shadow Elite
02. Sowing Salt
03. The Shit Ov God
04. Lvciferaeon
05. To Drown The Svn In Wine
06. Nomen Barbarvm
07. O Venvs, Come!
08. Avgvr (The Dread Vvltvre)




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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5 мар 2025
father
Ну что ж, пока оба новых сингла превосходят два последних альбома. Неужели Behemoth уходит от душного мелодизма и вновь возвращается к своему фирменному хуярилову?

И название альбома просто топчик, странно, что никто раньше не додумался до такого:)
6 мар 2025
D
Dichlofos
father, название альбома инфантильная хуета и испанский стыд. С музыкой чуть получше, но и это "хуярилово" отдаёт каким-то примитивом - до уровня образцовых альбомов дискографии, как до Китая раком.
6 мар 2025
g
gravitgroove
father, это лишено полного смысла, ибо каждый, кто любит физику и химию (то есть науку), знает, что все состоит из одних и тех же атомов основных атомов: водорода, кислорода, углерода, цинка, кальция, магния, калия и ферума. Одна химическая комбинация дает человека, другая комбинация дает говно и юзера под ником Киркор.

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