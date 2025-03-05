5 мар 2025



Новое видео BEHEMOTH



The Shadow Elite, новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выходящего девятого мая на Nuclear Blast:



01. The Shadow Elite

02. Sowing Salt

03. The Shit Ov God

04. Lvciferaeon

05. To Drown The Svn In Wine

06. Nomen Barbarvm

07. O Venvs, Come!

08. Avgvr (The Dread Vvltvre) http://www.behemoth.pl







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