сегодня



Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»



Dino Cazares в недавнем интервью вновь похвалил новые приобретения коллектива:



«Фанаты отлично реагируют [на новый состав]. Все реакции были положительными. Разумеется, Milo прошел прослушивание, потому что мы искали вокалиста. Мы получили более 300 заявок с видеозаписями... Это было во время COVID, так что многие люди не могли сесть на самолет и приехать ко мне. Поэтому многое было сделано через интернет. У нас было много материалов, которые нужно было просмотреть. Но один из них выделился, и это был именно Milo. Так он и получил работу. Когда запрет на поездки был снят, он смог прилететь в Лос-Анджелес и физически пройти прослушивание. Так что все получилось. А вот Pete — в то время у нас был другой барабанщик, но у нашего барабанщика были какие-то обязательства, и он не смог приехать. Тогда его заменил Pete, и мы решили его оставить. Нам нравилось его отношение, нам нравилось, как он играет, а это очень важно».



Что касается того, когда поклонники FEAR FACTORY смогут услышать новый материал группы, Dino сказал:



«В следующем году, обязательно. В следующем году, 100%. Может быть, сингл в этом году, но точно в следующем».



На вопрос, остается ли у него время на сайд-проекты, такие как DIVINE HERESY или ASESINO, Dino ответил:



«Не совсем. Совсем нет. В этом году у меня будет одно шоу с ASESINO 13 декабря в Мехико, но это все. Все внимание сосредоточено на FEAR FACTORY. Мы должны успеть закончить новый альбом и выпустить его, чтобы фэны его услышали. И все хотят услышать Майло на новой пластинке. Это сейчас самое главное!»







+0 -0



просмотров: 187

