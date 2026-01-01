Лидер FEAR FACTORY: «Новая пластинка продукт общего труда»



DINO CAZARES в недавнем интервью поговорил о новом альбоме, который станет первым для Milo Silvestro в составе и будет выпущен в этом году:



«У каждой песни будет своё подробное объяснение — о чём она именно с точки зрения текста. Мы уже делали что-то подобное на Obsolete, но тогда это было больше как цельная история. А сейчас — это скорее разбор каждой песни: её идеи, смысла текста, замысла. И это будет реально интересно. Мы будем выкладывать всё это на сайте, в Facebook и других соцсетях, и вы тоже получите доступ к этим деталям.



Потому что я с годами понял: когда ты просто слушаешь музыку в стриме, ты не улавливаешь всех нюансов. Да, у тебя есть тексты, какие-то ссылки на авторов — но ты не знаешь всей истории: почему именно такой рифф, почему такой ритм, что стояло за словами. Всего этого обычно не хватает. А тут вы получите полную картину по каждой песне. И это будет круто.



Что касается тем нового альбома — в целом, это концептуальная работа, где всё связано между собой. Но это не совсем «книга» с единым сюжетом — скорее отдельные истории, которые складываются в общую картину.



И, конечно, это всё та же вечная тема FEAR FACTORY — противостояние человека и технологий. Мы ещё с 90-х об этом пели, и вот теперь, спустя 30+ лет, мы фактически живём в том будущем, о котором тогда говорили. ИИ, технологии — они уже захватывают всё больше сфер и будут только развиваться. Мы смотрим на это с интересом, но и с осторожностью.



На новом альбоме мы показываем мир, где от человечества остались лишь фрагменты. Надежды почти нет. И если человечество и «вернётся», то это будет уже что-то другое — новая форма жизни, которую мы пока даже не можем представить.



И да, трек "Roboticist" тоже войдёт в альбом. Мы его переработали — и в лучшую сторону. Изначально это был инструментал, но теперь структура изменилась: финальная часть стала серединой, и всё звучит гораздо мощнее. Так что обязательно зацените, когда он выйдет!»







