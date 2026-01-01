Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 63
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
26 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новая пластинка продукт общего труда»

23 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY об искусственном интеллекте

6 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниона с бывшими не будет»

23 окт 2025 : 		 FEAR FACTORY на 99 % в новом материале

2 окт 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»

24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"
Лидер FEAR FACTORY: «Новая пластинка продукт общего труда»



DINO CAZARES в недавнем интервью поговорил о новом альбоме, который станет первым для Milo Silvestro в составе и будет выпущен в этом году:

«У каждой песни будет своё подробное объяснение — о чём она именно с точки зрения текста. Мы уже делали что-то подобное на Obsolete, но тогда это было больше как цельная история. А сейчас — это скорее разбор каждой песни: её идеи, смысла текста, замысла. И это будет реально интересно. Мы будем выкладывать всё это на сайте, в Facebook и других соцсетях, и вы тоже получите доступ к этим деталям.

Потому что я с годами понял: когда ты просто слушаешь музыку в стриме, ты не улавливаешь всех нюансов. Да, у тебя есть тексты, какие-то ссылки на авторов — но ты не знаешь всей истории: почему именно такой рифф, почему такой ритм, что стояло за словами. Всего этого обычно не хватает. А тут вы получите полную картину по каждой песне. И это будет круто.

Что касается тем нового альбома — в целом, это концептуальная работа, где всё связано между собой. Но это не совсем «книга» с единым сюжетом — скорее отдельные истории, которые складываются в общую картину.

И, конечно, это всё та же вечная тема FEAR FACTORY — противостояние человека и технологий. Мы ещё с 90-х об этом пели, и вот теперь, спустя 30+ лет, мы фактически живём в том будущем, о котором тогда говорили. ИИ, технологии — они уже захватывают всё больше сфер и будут только развиваться. Мы смотрим на это с интересом, но и с осторожностью.

На новом альбоме мы показываем мир, где от человечества остались лишь фрагменты. Надежды почти нет. И если человечество и «вернётся», то это будет уже что-то другое — новая форма жизни, которую мы пока даже не можем представить.

И да, трек "Roboticist" тоже войдёт в альбом. Мы его переработали — и в лучшую сторону. Изначально это был инструментал, но теперь структура изменилась: финальная часть стала серединой, и всё звучит гораздо мощнее. Так что обязательно зацените, когда он выйдет!»




