Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»



zoom
DINO CAZARES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как называлась та группа, от которой он зафанател впервые:

«AC/DC. Гитарист Angus Young — причина, по которой я захотел играть на гитаре. Я увидел его в девять лет по телевизору. Это было примерно в 1976-1977 годах, и я сразу понял, что хочу заниматься именно этим».

На вопрос, были ли у него другие любимые группы, когда он только начинал играть на гитаре, Dino ответил:

«Я не был фанатом групп как таковых. Как только я увидел, как играет Angus Young, я стал фанатом гитары. Так что я был фанатом всех, кто играл на гитаре, например, Эдди Ван Халена из VAN HALEN, James'a из METALLICA, конечно же, Даймбэга Даррелла из PANTERA, а также Джеффа Ханнемана и Kerry из SLAYER. Я стал фанатом гитары и многому научился у этих музыкантов. Например, James Hetfield много играл даунстроком, так что я научился этой манере игры у него. А Джефф Ханнеман и Kerry King играли стаккато. И, конечно, у IRON MAIDEN был галоп. Так что я учился играть у всех этих гитаристов. Да, я был поклонником музыки, но я также был поклонником стиля игры и гитары, звука, тона, всего этого».

На вопрос, продолжает ли он черпать вдохновение у других музыкантов, Dino ответил:

«Я всё делаю по-своему, но я никогда не перестаю учиться, потому что это постоянный процесс. Это не обязательно должно быть связано с гитарой. Это может быть просто музыка в целом или просто жизнь в целом. Вдохновение из жизни иногда может подтолкнуть тебя к тому, чтобы сочинять в определённом стиле или определённым образом. Я применяю жизненный опыт в своей музыке. Так было с самого начала. Когда кто-то переживает что-то печальное или у кого-то разбито сердце, он играет мрачные аккорды. Или, как в некоторых группах, они призывают тёмного властелина и играют соответствующе. Но для меня это всё то, из чего я извлёк уроки. И я применяю их в своей музыке».

На вопрос, что его вдохновляет сейчас, Dino ответил:

«Сейчас меня вдохновляет то, что у нас новый вокалист. Его зовут Milo Silvestro, и он потрясающе поёт. Он невероятный вокалист. Он многогранен. И сейчас он меня вдохновляет, потому что он привнёс что-то от себя... Мы записываем новый альбом, и он привнёс в него немного своей личности. И я подумал: "Ладно, давай попробуем". И он привнёс в группу такое вдохновение, которое действительно помогло вывести её на новый уровень, но не настолько новый, чтобы люди не узнали нас.

Иногда можно играть с другими музыкантами, и они тебя вдохновляют. Может быть, ты фанат их групп, но когда ты собираешь их всех в одной комнате и начинаешь с ними сотрудничать, иногда это может принести новые идеи и придать другой вкус, который, возможно, ты захочешь применить в своей музыке. Но мне всё это нравится».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 218

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом