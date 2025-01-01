сегодня



Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»



DINO CAZARES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как называлась та группа, от которой он зафанател впервые:



«AC/DC. Гитарист Angus Young — причина, по которой я захотел играть на гитаре. Я увидел его в девять лет по телевизору. Это было примерно в 1976-1977 годах, и я сразу понял, что хочу заниматься именно этим».



На вопрос, были ли у него другие любимые группы, когда он только начинал играть на гитаре, Dino ответил:



«Я не был фанатом групп как таковых. Как только я увидел, как играет Angus Young, я стал фанатом гитары. Так что я был фанатом всех, кто играл на гитаре, например, Эдди Ван Халена из VAN HALEN, James'a из METALLICA, конечно же, Даймбэга Даррелла из PANTERA, а также Джеффа Ханнемана и Kerry из SLAYER. Я стал фанатом гитары и многому научился у этих музыкантов. Например, James Hetfield много играл даунстроком, так что я научился этой манере игры у него. А Джефф Ханнеман и Kerry King играли стаккато. И, конечно, у IRON MAIDEN был галоп. Так что я учился играть у всех этих гитаристов. Да, я был поклонником музыки, но я также был поклонником стиля игры и гитары, звука, тона, всего этого».



На вопрос, продолжает ли он черпать вдохновение у других музыкантов, Dino ответил:



«Я всё делаю по-своему, но я никогда не перестаю учиться, потому что это постоянный процесс. Это не обязательно должно быть связано с гитарой. Это может быть просто музыка в целом или просто жизнь в целом. Вдохновение из жизни иногда может подтолкнуть тебя к тому, чтобы сочинять в определённом стиле или определённым образом. Я применяю жизненный опыт в своей музыке. Так было с самого начала. Когда кто-то переживает что-то печальное или у кого-то разбито сердце, он играет мрачные аккорды. Или, как в некоторых группах, они призывают тёмного властелина и играют соответствующе. Но для меня это всё то, из чего я извлёк уроки. И я применяю их в своей музыке».



На вопрос, что его вдохновляет сейчас, Dino ответил:



«Сейчас меня вдохновляет то, что у нас новый вокалист. Его зовут Milo Silvestro, и он потрясающе поёт. Он невероятный вокалист. Он многогранен. И сейчас он меня вдохновляет, потому что он привнёс что-то от себя... Мы записываем новый альбом, и он привнёс в него немного своей личности. И я подумал: "Ладно, давай попробуем". И он привнёс в группу такое вдохновение, которое действительно помогло вывести её на новый уровень, но не настолько новый, чтобы люди не узнали нас.



Иногда можно играть с другими музыкантами, и они тебя вдохновляют. Может быть, ты фанат их групп, но когда ты собираешь их всех в одной комнате и начинаешь с ними сотрудничать, иногда это может принести новые идеи и придать другой вкус, который, возможно, ты захочешь применить в своей музыке. Но мне всё это нравится».







