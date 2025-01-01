сегодня



Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»



MILO SILVESTRO в недавнем интервью ответил на вопрос, каково было провести последние 2.5 года в FEAR FACTORY:



«Я очень благодарен всем фанатам, которые с распростертыми объятиями принимают новый состав FEAR FACTORY, потому что это действительно непросто… Это действительно большое наследие, и мы стараемся почтить его как можно больше.



Я дотошный, придирчивый человек, когда дело доходит до тиражирования чего-либо. Мы играем [второй студийный альбом FEAR FACTORY, 1995 года] "Demanufacture" полностью [в текущем туре], поэтому я вернулся к истокам записи и очень внимательно послушал вокал и попытался воспроизвести все нюансы, которые были у Burt'a.. Так что, да, мы стараемся сделать все правильно и ценим, что фанаты поддерживают нас».



Рассказывая о том, как он подходит к исполнению партий, которые изначально были написаны и записаны Bell'ом, итальянец по происхождению сказал:



«Я стараюсь привнести какие-то частички своей вокальной индивидуальности, но не слишком сильно, чтобы не изменить материал полностью. Я стараюсь звучать как оригинальный вокалист, потому что его вокальное наследие для группы — это культовое звучание, и вы хотите воплотить его в жизнь. Я все еще работаю над исполнением а капелла и стараюсь все больше и больше совершенствовать звучание, потому что считаю, что эта группа этого заслуживает».



На вопрос, придется ли ему когда-нибудь "подвести итоги" и осознать, что теперь он на самом деле вокалист FEAR FACTORY, группы, которую он слушал столько лет, Milo ответил:



«Абсолютно. Я всегда был закоренелым фанатом FEAR FACTORY, и для меня это за гранью безумия. Когда люди говорят: "Это мечта, ставшая явью", я отвечаю: "Это даже не было мечтой". Мои мечты были прямо здесь (поднимает руку на уровень носа) — возможно, добиться какого-то успеха с моими собственными группами. Но это прямо здесь (поднимает руку высоко над головой) или, может быть, даже выше. Это настолько безумно, что сводит с ума… [Это] настолько сюрреалистично, что для моего мозга это как наркотик. Что происходит? Я имею в виду, мне это нравится. Кроме того, это было не похоже на большинство групп, таких как Dino, эти артисты, которые в молодости постепенно поднимались все выше и выше. Что касается меня, то я провел большую часть своей жизни, вплоть до 32-33 лет, в качестве местного музыканта в Риме, а потом вдруг — бум! — большие сцены и фестивали, интервью, известность. И я такой: что происходит? Но это круто — не поймите меня неправильно, — но иногда это просто что-то вроде "Вау"».







