Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?

5 ноя 2023 : 		 Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»



zoom
MILO SILVESTRO в недавнем интервью ответил на вопрос, каково было провести последние 2.5 года в FEAR FACTORY:

«Я очень благодарен всем фанатам, которые с распростертыми объятиями принимают новый состав FEAR FACTORY, потому что это действительно непросто… Это действительно большое наследие, и мы стараемся почтить его как можно больше.

Я дотошный, придирчивый человек, когда дело доходит до тиражирования чего-либо. Мы играем [второй студийный альбом FEAR FACTORY, 1995 года] "Demanufacture" полностью [в текущем туре], поэтому я вернулся к истокам записи и очень внимательно послушал вокал и попытался воспроизвести все нюансы, которые были у Burt'a.. Так что, да, мы стараемся сделать все правильно и ценим, что фанаты поддерживают нас».

Рассказывая о том, как он подходит к исполнению партий, которые изначально были написаны и записаны Bell'ом, итальянец по происхождению сказал:

«Я стараюсь привнести какие-то частички своей вокальной индивидуальности, но не слишком сильно, чтобы не изменить материал полностью. Я стараюсь звучать как оригинальный вокалист, потому что его вокальное наследие для группы — это культовое звучание, и вы хотите воплотить его в жизнь. Я все еще работаю над исполнением а капелла и стараюсь все больше и больше совершенствовать звучание, потому что считаю, что эта группа этого заслуживает».

На вопрос, придется ли ему когда-нибудь "подвести итоги" и осознать, что теперь он на самом деле вокалист FEAR FACTORY, группы, которую он слушал столько лет, Milo ответил:

«Абсолютно. Я всегда был закоренелым фанатом FEAR FACTORY, и для меня это за гранью безумия. Когда люди говорят: "Это мечта, ставшая явью", я отвечаю: "Это даже не было мечтой". Мои мечты были прямо здесь (поднимает руку на уровень носа) — возможно, добиться какого-то успеха с моими собственными группами. Но это прямо здесь (поднимает руку высоко над головой) или, может быть, даже выше. Это настолько безумно, что сводит с ума… [Это] настолько сюрреалистично, что для моего мозга это как наркотик. Что происходит? Я имею в виду, мне это нравится. Кроме того, это было не похоже на большинство групп, таких как Dino, эти артисты, которые в молодости постепенно поднимались все выше и выше. Что касается меня, то я провел большую часть своей жизни, вплоть до 32-33 лет, в качестве местного музыканта в Риме, а потом вдруг — бум! — большие сцены и фестивали, интервью, известность. И я такой: что происходит? Но это круто — не поймите меня неправильно, — но иногда это просто что-то вроде "Вау"».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 51

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом