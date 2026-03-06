сегодня



Лидер FEAR FACTORY: «Реюниона с бывшими не будет»



DINO CAZARES недавно опубликовал на своей странице следующее сообщение:



«Я не испытываю ненависти ни к кому из бывших участников, но, чтобы было ясно, я больше не буду с ними работать, я уверен, что это чувство взаимно. Что сделано, то сделано, и эта глава навсегда закрыта. Я продвинулся вперед и по-прежнему сосредоточен на настоящем и будущем. Я искренне надеюсь, что они сделали то же самое. С уважением».



Позже он добавил: «Единственная причина, по которой я продолжаю говорить об этом, заключается в том, что поклонники продолжают спрашивать. Я уже пошел дальше и говорил это много раз. К сожалению, некоторые люди расстраиваются, если я не отвечаю на вопрос, а другие расстраиваются, когда я даю честный ответ, который они не хотят слышать».











