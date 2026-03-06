Arts
LOGIN
Лидер FEAR FACTORY: «Реюниона с бывшими не будет»



DINO CAZARES недавно опубликовал на своей странице следующее сообщение:

«Я не испытываю ненависти ни к кому из бывших участников, но, чтобы было ясно, я больше не буду с ними работать, я уверен, что это чувство взаимно. Что сделано, то сделано, и эта глава навсегда закрыта. Я продвинулся вперед и по-прежнему сосредоточен на настоящем и будущем. Я искренне надеюсь, что они сделали то же самое. С уважением».

Позже он добавил: «Единственная причина, по которой я продолжаю говорить об этом, заключается в том, что поклонники продолжают спрашивать. Я уже пошел дальше и говорил это много раз. К сожалению, некоторые люди расстраиваются, если я не отвечаю на вопрос, а другие расстраиваются, когда я даю честный ответ, который они не хотят слышать».






КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 мар 2026
gravitgroove
Это не он не хочет, а с ним не хотят после того как он наврал, распустил слухи и на этой ситуации еще выкупил у остальных их доли из подтяжка через подставных агентов. Титан расправил плечи! Ему бы на Уол-Стрит работать.
Даже Коллина Ричардсона говном облил, вытащив его личные отношение в публичное поле. Таких как дино нужно ногами избивать в грязной подворотне, и забирать у них документы и одежду после экзекуции. Реально крайне подлый человек для артиста.
6 мар 2026
Khanate
да там в целом и КОВ с Беллом не в ладах между собой (судились ведь), не то что с Казаресом.
реюнион этой группы в оригинальном составе невозможен по целому ряду причин.
6 мар 2026
i
industrialist
Бабло побеждает зло...Жирный найдет метод набить бездонное пузо такосами и буритто
