сегодня



Лидер FEAR FACTORY об искусственном интеллекте



DINO CAZARES в недавнем интервью обсудил тему противостояния человека и машины в ранних альбомах "Demanufacture" (1995), "Remanufacture" (1997) и "Obsolete" (1998), а также о том, как некоторые из этих текстов звучат сейчас более актуально, чем когда-либо:



«В то время технология ещё не была развита, но мы прочитали много книг и увидели, что всё идёт именно к этому. Один из футуристов, парень по имени Рэй Курцвейл, говорил об этом в конце 1980-х — начале 1990-х, и мы были его большими поклонниками, многому научились у него и просто читали книги. И это, безусловно, нашло отклик. Возможно, всё это превзошло то, о чём мы говорили, но на альбоме "Obsolete" человек представлен устаревшим. И мы уже тогда видели, как цифровые технологии захватывали рабочие места людей. Тогда было только начало, и мы видели, что это происходит. Теперь это в порядке вещей. Приходится адаптироваться к тому, что сейчас происходит».



На вопрос, что он лично думает об этой новой цифровой эре, Dino ответил:



«Это влияет на всех по-разному. Я музыкант, и есть программы искусственного интеллекта, которые будут могут сочинять музыку, писать песни. Дело в том, что искусственный интеллект извлекает информацию из архивного каталога безбрежного океана музыки, и поисковые системы, очевидно, находят эту музыку на Spotify и в других источниках. Проблема в том, что эти компании платят Warner Brothers и другим звукозаписывающим лейблам за то, чтобы они имели доступ и предоставляли им право на использование этих ИИ. программы учатся на этой музыке. По сути, эти программы искусственного интеллекта используют нашу музыку для сочинения музыки для других людей, и нам за это не платят, но звукозаписывающие компании получают за это деньги. И это влияет на всех нас. ИИ влияет на всех нас, и это определённо отнимает у нас деньги как у музыкантов».



Насчёт того, как искусственный интеллект и другие достижения в области технологий повлияли на него как на музыканта, Dino сказал:



«Нам придётся научиться адаптироваться, и некоторые музыкальные программы искусственного интеллекта это сделали. Можно продать права на свой голос, чтобы эти программы искусственного интеллекта использовали ваш голос. Так что если кто-то захочет услышать ваш голос или что-то похожее на ваш голос, чтобы использовать его на пластинке, в песне или ещё где-нибудь, программы искусственного интеллекта заплатят вам гонорар. Так что есть несколько компаний, которые приспосабливаются к этому, и несколько музыкантов, которые приспосабливаются к этому, но по большей части нас практически всех обкрадывают. И так было на протяжении многих лет. Это было не только с программами искусственного интеллекта, но в течение многих лет меня обкрадывали в музыкальной индустрии.



Люди используют музыкальные программы, на самом деле они используют песни, и они выкладывают их на Spotify и на других платформах. Я постоянно слышу это по цифровому радио. Так что всё это уже реальность. Мы все можем жаловаться на это и нести всякую чушь, но пока мы на самом деле не избавимся от всех наших электронных устройств, ничего не изменится. За многие годы всё это уже вошло в нашу жизнь, так что большинство людей этого даже не замечают. Всё, что мы говорим, делаем и публикуем — комментарии, фотографии, видео — ИИ извлекает из этого уроки. И он учится всё больше. Он намного умнее нас и собирается стать ещё умнее».







+0 -0



просмотров: 21

