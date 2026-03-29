Лидер FEAR FACTORY: «Milo быстро приспособился к туровой жизни»



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares поговорил о новом вокалисте Milo Silvestro:



«Да, прошло три года — почти ровно три года. И [Milo] в значительной степени адаптировался. Вообще он не был профессиональным гастролирующим музыкантом — в том смысле, что не ездил в туры постоянно, — но у себя в регионе он определённо много играл вживую. А вот именно гастрольного опыта у него почти не было. И это было единственное, чему ему пришлось учиться — и он реально схватывал всё по ходу дела. Он очень быстро адаптировался, так что с этим всё оказалось довольно легко.



Но что касается пения и понимания стиля FEAR FACTORY — он был большим фанатом группы. На него явно повлиял наш бывший вокалист. Так он, по сути, и научился петь — сочетать тяжёлый гроул и мелодичный вокал. Поэтому ему было довольно просто сразу влиться и начать выступать. Когда я его прослушивал, он исполнил 15 песен — и ни разу не заглянул в тексты. Я прослушивал других вокалистов — они знали три песни, которые я им дал, и всё равно читали с телефона. А Milo вышел — спел три песни вообще без подсказок. Я такой: «Вау. Давай ещё». И он продолжил — всё больше и больше. И я подумал: «Да он реально наш фанат». У него уже был наш саунд. Вот почему я его выбрал».



Dino также рассказал о текущем составе FEAR FACTORY, куда входят барабанщик Pete Webber и басист Tony Campos:



«Я стараюсь подбирать людей, которые максимально подходят группе. Очевидно, они должны тянуть этот материал — без проблем. Pete — потрясающий барабанщик. Он больше по трэшу, но при этом вырос на FEAR FACTORY. Он сам рассказывал, что видел группу вживую, когда ему было 14–15 лет — на концерте в Вустере, Массачусетс. Так что он давно в теме, знает эту музыку, и ему было легко занять место за установкой.



А Tony Campos — мой друг уже лет 30. Мы вместе играли в куче проектов, у нас есть группа ASESINO. Он был частью той самой лос-анджелесской сцены, когда мы только начинали с FEAR FACTORY. Я знаю его очень давно — отличный музыкант. Но у него есть ещё группа STATIC-X. Поэтому, когда STATIC-X не в туре, он играет с нами. Для него дверь всегда открыта».







