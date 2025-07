сегодня



FEAR FACTORY открыли европейский тур



FEAR FACTORY выступлением 18 июля в Turock, Essen, Germany, открыли тур по случаю 30-летия "Demanufacture":



01. Demanufacture

02. Self Bias Resistor

03. Zero Signal

04. Replica

05. New Breed

06. Dog Day Sunrise (HEAD OF DAVID cover) (first time since 2016)

07. Body Hammer

08. Flashpoint (first time since 2016)

09. H-K (Hunter-Killer) (first time since 2016)

10. Pisschrist

11. A Therapy For Pain (first time since 2016)



Encore:



12. Shock

13. Edgecrusher

14. Powershifter

15. Linchpin

16. Archetype







+0 -0



просмотров: 119