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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 63
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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Fear Factory

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21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?

5 ноя 2023 : 		 Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы

23 окт 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый вокалист просто кроусавчег!»

15 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA

13 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY споют про ИИ
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FEAR FACTORY открыли европейский тур



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FEAR FACTORY выступлением 18 июля в Turock, Essen, Germany, открыли тур по случаю 30-летия "Demanufacture":

01. Demanufacture
02. Self Bias Resistor
03. Zero Signal
04. Replica
05. New Breed
06. Dog Day Sunrise (HEAD OF DAVID cover) (first time since 2016)
07. Body Hammer
08. Flashpoint (first time since 2016)
09. H-K (Hunter-Killer) (first time since 2016)
10. Pisschrist
11. A Therapy For Pain (first time since 2016)

Encore:

12. Shock
13. Edgecrusher
14. Powershifter
15. Linchpin
16. Archetype




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