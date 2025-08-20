19 авг 2025



FEAR FACTORY обещают пластинку к лету



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в интервью на фестиваля Bloodstock Open Air ответил на вопрос, когда же фанаты смогут услышать новый материал:



«Все хотят знать. Альбом выйдет в следующем году. Мы закончили трекинг. Теперь осталось только свести альбом. Сейчас мы, по понятным причинам, находимся в туре, так что когда мы сможем вернуться домой в конце этого месяца, мы начнем сведение альбома».



Что касается предварительной даты выхода нового LP FEAR FACTORY, Dino сказал:



«Все хотят знать дату. Я бы сказал, к летним фестивалям следующего года».







