Новости
19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?
19 авг 2025

FEAR FACTORY обещают пластинку к лету



zoom
Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в интервью на фестиваля Bloodstock Open Air ответил на вопрос, когда же фанаты смогут услышать новый материал:

«Все хотят знать. Альбом выйдет в следующем году. Мы закончили трекинг. Теперь осталось только свести альбом. Сейчас мы, по понятным причинам, находимся в туре, так что когда мы сможем вернуться домой в конце этого месяца, мы начнем сведение альбома».

Что касается предварительной даты выхода нового LP FEAR FACTORY, Dino сказал:

«Все хотят знать дату. Я бы сказал, к летним фестивалям следующего года».




20 авг 2025
gravitgroove
А итальянец-то Linchpin тоже не вытягивает от слова совсем + Дино разучился делать нормальный звук, лишь средет медиатора о струны.
