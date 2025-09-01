Arts
Новости
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 19
Fear Factory

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY
Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в недавнем интервью обсудил появление в группе Milo Silvestro:

«Что ж, мы работаем с ним уже почти три года. И да, определенно, он привносит в группу что-то новое. Он напоминает то, как звучал Burton в 95-м, 96-м, может быть, даже в 98-м, 99-м. Люди хотят услышать эти песни в живом исполнении, и Milo, безусловно, отлично с ними справляется каждый вечер».

Что касается прогресса в записи первого альбома FEAR FACTORY с Milo и возможной даты его выхода, Dino сказал:

«Похоже, это тот еще вопрос. С тех пор как FEAR FACTOR" возродилась, мы постоянно гастролировали в течение последних двух с половиной лет. Это, наверное, наш четвертый приезд в Европу. И это очень много, примерно два раза в год. И то же самое в Штатах и по всему миру. Мы уже дважды были в Южной Америке. Дважды мы были в Австралии. И мы просто безостановочно ездим в Китай, Индонезию и тому подобные места. Так что все это время мы работали над новым альбомом и сейчас находимся на стадии сведения новой записи. Мы хотим выпустить сингл к концу года, а затем выпустить новую пластинку в следующем году».




1 сен 2025
N
Nepalcev
Ещё бы и Cazares '95, есть кто на примете?))
1 сен 2025
gravitgroove
Nepalcev, это да, он и играл лучше, и имел потенциал в сочинениях, и даже прыгал на сцене, поднимая полтора центнера собственного тела.
1 сен 2025
Corpsegrinder04
Nepalcev, да там и Казарес 95 не нужен. Собственно что и подтвердили последние два вменяемых альбома группы 04, 05-х годов.
А дальше хоть Казарес, хоть фигарес. Местами меняй не заметишь.
