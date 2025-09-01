сегодня



Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в недавнем интервью обсудил появление в группе Milo Silvestro:



«Что ж, мы работаем с ним уже почти три года. И да, определенно, он привносит в группу что-то новое. Он напоминает то, как звучал Burton в 95-м, 96-м, может быть, даже в 98-м, 99-м. Люди хотят услышать эти песни в живом исполнении, и Milo, безусловно, отлично с ними справляется каждый вечер».



Что касается прогресса в записи первого альбома FEAR FACTORY с Milo и возможной даты его выхода, Dino сказал:



«Похоже, это тот еще вопрос. С тех пор как FEAR FACTOR" возродилась, мы постоянно гастролировали в течение последних двух с половиной лет. Это, наверное, наш четвертый приезд в Европу. И это очень много, примерно два раза в год. И то же самое в Штатах и по всему миру. Мы уже дважды были в Южной Америке. Дважды мы были в Австралии. И мы просто безостановочно ездим в Китай, Индонезию и тому подобные места. Так что все это время мы работали над новым альбомом и сейчас находимся на стадии сведения новой записи. Мы хотим выпустить сингл к концу года, а затем выпустить новую пластинку в следующем году».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 255

