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FEAR FACTORY приступили к записи



FEAR FACTORY 20 апреля опубликовали несколько фотографий из студии и сообщили, что коллектив официально приступил к записи нового материала.









Yes we started tracking drums yesterday for the new FF. The majority is with the 8 string guitar tuned to 8E 7A 6D 5G 4C 3F 2A 1D pic.twitter.com/SsxUJoyxy8





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