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Видео с выступления FEAR FACTORY



Видео с выступления FEAR FACTORY, состоявшегося 18 июля в Ace Of Spades, Bogotá, Colombia, доступно для просмотра:



"Demanufacture":



01. Demanufacture

02. Self Bias Resistor

03. Zero Signal

04. Replica

05. New Breed

06. Dog Day Sunrise (HEAD OF DAVID cover)

07. Body Hammer

08. Flashpoint

09. H-K (Hunter-Killer)

10. Pisschrist

11. A Therapy For Pain



Encore:



12. Shock

13. Edgecrusher

14. Linchpin

15. Powershifter

16. Martyr

17. Resurrection







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