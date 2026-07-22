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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Fear Factory

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22 июл 2026 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

17 июл 2026 : 		 Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе

20 май 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом будет тяжелый, брутальный и мелодичный»

5 май 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY обещает новый сингл. Скоро

29 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo быстро приспособился к туровой жизни»

26 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новая пластинка продукт общего труда»

23 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY об искусственном интеллекте

6 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниона с бывшими не будет»

23 окт 2025 : 		 FEAR FACTORY на 99 % в новом материале

2 окт 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»

24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи
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Видео с выступления FEAR FACTORY



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Видео с выступления FEAR FACTORY, состоявшегося 18 июля в Ace Of Spades, Bogotá, Colombia, доступно для просмотра:

"Demanufacture":

01. Demanufacture
02. Self Bias Resistor
03. Zero Signal
04. Replica
05. New Breed
06. Dog Day Sunrise (HEAD OF DAVID cover)
07. Body Hammer
08. Flashpoint
09. H-K (Hunter-Killer)
10. Pisschrist
11. A Therapy For Pain

Encore:

12. Shock
13. Edgecrusher
14. Linchpin
15. Powershifter
16. Martyr
17. Resurrection




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22 июл 2026
gravitgroove
Мда, Дино скоро придется подстричься под Феликса из Crematory. Кампос на скрине похож на тюленя / моржа или на Артема (Выживалово).
22 июл 2026
V
Vareg
gravitgroove, дак ему почти 60) Всё логично)
22 июл 2026
gravitgroove
Vareg, хм... Фрунзик Мктрчян и Рафаэль Котанджян оставались при волосах на макушке и затылке до окончания дней своих.
просмотров: 390

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