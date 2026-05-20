Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 28
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 28
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



20 май 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом будет тяжелый, брутальный и мелодичный»

5 май 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY обещает новый сингл. Скоро

29 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo быстро приспособился к туровой жизни»

26 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новая пластинка продукт общего труда»

23 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY об искусственном интеллекте

6 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниона с бывшими не будет»

23 окт 2025 : 		 FEAR FACTORY на 99 % в новом материале

2 окт 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»

24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом будет тяжелый, брутальный и мелодичный»



zoom
DINO CAZARES в недавнем интервью спросили, есть ли дата релиза нового альбома:

«У меня пока нет точной даты выхода всего альбома, но новый сингл мы выпустим уже скоро. Я знаю, что говорил это и раньше, но теперь — без шуток — первый сингл действительно выйдет в этом году. Более того, в этом году выйдет даже не один сингл».

На вопрос, переживает ли он из-за того, как фэны FEAR FACTORY воспримут первый материал группы с новым вокалистом Silvestro, Cazares ответил:

«Да нет. Сейчас это уже ничего не значит. Вообще ничего. Главное — чтобы ты сам верил в то, что делаешь, и любил это на сто процентов. Остальное не имеет значения. Всё сводится к тому, что чувствуешь ты сам. А я уверен, что это будет классика. Если кому-то не понравится — ну, не знаю, что тут сказать. Это уже их проблемы. Но я на сто процентов уверен, что людям этот материал зайдёт, потому что он новый, brutal, тяжёлый, мелодичный. На альбоме есть и по-настоящему красивые моменты. В нём есть всё, что делает пластинку FEAR FACTORY пластинкой FEAR FACTORY.

Все вспоминают «Obsolete» и «Demanufacture», но новый материал идёт в другую сторону по сравнению с классическими релизами. Мы движемся в новое состояние — более свежее, современное. Это звучит как FEAR FACTORY сегодняшнего дня, как музыка, существующая здесь и сейчас внутри этого жанра. И при этом в ней всё ещё есть элемент чего-то опережающего своё время».

Говоря о лирической концепции нового альбома FEAR FACTORY, Dino сказал:

« Всё по-прежнему крутится вокруг отношений человека и машины, вокруг того, где мы сейчас находимся. Технологии уже догнали многие темы, о которых мы говорили на наших альбомах много лет назад. Теперь же мы смотрим на следующие 50 лет и размышляем, куда всё это зайдет.

Сейчас все помешаны на ИИ, и мы, конечно, развиваем многие идеи и концепции, которые закладывали ещё много лет назад. Мы всегда чувствовали, что были впереди остальных, когда говорили о подобных темах. Особенно на «Obsolete», где речь шла о том, как многое быстро устареет. Так и произошло. Но не только технологии стали актуализированы — человечество научилось к этому адаптироваться. И именно это сейчас и происходит.

Пару лет назад мы выпустили ремиксовый альбом «Recoded», и в интро там звучала фраза: «You adapt or die». И это правда. Либо ты адаптируешься к тому, куда движутся технологии, либо останешься позади.

Многие жалуются на ИИ. На ИИ-арт, на сам ИИ в целом. Но люди не понимают: если вы хотите избавиться от ИИ — а этого всё равно не случится, — тогда вам придётся избавиться вообще от всех электронных устройств. Потому что всё, что мы делаем онлайн, — это информация, на которой ИИ учится: кто мы, что мы и что делает нас такими, какие мы есть. Именно так он становится разумным.

Так что, если вы не хотите, чтобы это происходило, избавьтесь от всех своих гаджетов. Но этого никто делать не станет. Никто не откажется от своих телефонов. Так что вот с этим нам и придётся жить».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 май 2026
gravitgroove
Пзц из него Ясир Арафат вылез, а я думал что он все-таки больше индеец.
20 май 2026
i
industrialist
А слабо в аналоге записаться как Корны? Это бы вернуло им популярность и многие бы в них поверили...То что он скачал что в духе двух первых не ждать материала, очень демотивирует... вангую убогий пластмассовый звук
просмотров: 117

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом