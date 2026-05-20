Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом будет тяжелый, брутальный и мелодичный»



DINO CAZARES в недавнем интервью спросили, есть ли дата релиза нового альбома:



«У меня пока нет точной даты выхода всего альбома, но новый сингл мы выпустим уже скоро. Я знаю, что говорил это и раньше, но теперь — без шуток — первый сингл действительно выйдет в этом году. Более того, в этом году выйдет даже не один сингл».



На вопрос, переживает ли он из-за того, как фэны FEAR FACTORY воспримут первый материал группы с новым вокалистом Silvestro, Cazares ответил:



«Да нет. Сейчас это уже ничего не значит. Вообще ничего. Главное — чтобы ты сам верил в то, что делаешь, и любил это на сто процентов. Остальное не имеет значения. Всё сводится к тому, что чувствуешь ты сам. А я уверен, что это будет классика. Если кому-то не понравится — ну, не знаю, что тут сказать. Это уже их проблемы. Но я на сто процентов уверен, что людям этот материал зайдёт, потому что он новый, brutal, тяжёлый, мелодичный. На альбоме есть и по-настоящему красивые моменты. В нём есть всё, что делает пластинку FEAR FACTORY пластинкой FEAR FACTORY.



Все вспоминают «Obsolete» и «Demanufacture», но новый материал идёт в другую сторону по сравнению с классическими релизами. Мы движемся в новое состояние — более свежее, современное. Это звучит как FEAR FACTORY сегодняшнего дня, как музыка, существующая здесь и сейчас внутри этого жанра. И при этом в ней всё ещё есть элемент чего-то опережающего своё время».



Говоря о лирической концепции нового альбома FEAR FACTORY, Dino сказал:



« Всё по-прежнему крутится вокруг отношений человека и машины, вокруг того, где мы сейчас находимся. Технологии уже догнали многие темы, о которых мы говорили на наших альбомах много лет назад. Теперь же мы смотрим на следующие 50 лет и размышляем, куда всё это зайдет.



Сейчас все помешаны на ИИ, и мы, конечно, развиваем многие идеи и концепции, которые закладывали ещё много лет назад. Мы всегда чувствовали, что были впереди остальных, когда говорили о подобных темах. Особенно на «Obsolete», где речь шла о том, как многое быстро устареет. Так и произошло. Но не только технологии стали актуализированы — человечество научилось к этому адаптироваться. И именно это сейчас и происходит.



Пару лет назад мы выпустили ремиксовый альбом «Recoded», и в интро там звучала фраза: «You adapt or die». И это правда. Либо ты адаптируешься к тому, куда движутся технологии, либо останешься позади.



Многие жалуются на ИИ. На ИИ-арт, на сам ИИ в целом. Но люди не понимают: если вы хотите избавиться от ИИ — а этого всё равно не случится, — тогда вам придётся избавиться вообще от всех электронных устройств. Потому что всё, что мы делаем онлайн, — это информация, на которой ИИ учится: кто мы, что мы и что делает нас такими, какие мы есть. Именно так он становится разумным.



Так что, если вы не хотите, чтобы это происходило, избавьтесь от всех своих гаджетов. Но этого никто делать не станет. Никто не откажется от своих телефонов. Так что вот с этим нам и придётся жить».







