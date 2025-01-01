сегодня



Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY



Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Demanufacture

Self Bias Resistor

Zero Signal

Replica

New Breed

Dog Day Sunrise (Head of David cover)

Body Hammer

Flashpoint

H-K (Hunter-Killer)

Pisschrist

A Therapy for Pain

Linchpin (first time as show closer)







