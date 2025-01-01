Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу

15 дек 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»

27 ноя 2023 : 		 HEIDI SHEPHERD присоединилась на сцене к FEAR FACTORY

24 ноя 2023 : 		 Какие планы у FEAR FACTORY?

5 ноя 2023 : 		 Гитариста FEAR FACTORY не смущает, что он остался единственным оригинальным участником группы

23 окт 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый вокалист просто кроусавчег!»

15 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA

13 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY споют про ИИ

2 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY нашли басиста для концертов
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов



zoom
Новый вокалист FEAR FACTORY Milo Silvestro в новом интервью рассказал о том опыте, что он получил за последние годы с группой:

«О, все идет отлично, все очень интересно, безумно, но так круто. Уже 2.5 года, мы объехали весь свет. Были безумные моменты и мне выпал шанс выступать с одной из любимых групп, это же так круто».

На вопрос о том, идет ли работа над новым материалом, он ответил:

«Да, все верно. Мы в настоящий момент работаем. Я как раз был у Dino и записывал вокал. Так что да, мы работаем. Dino очень музыкален. У него по-настоящему музыкальные идеи. Ритмы, которые он держит в голове, ритмические рисунки, они реально вдохновляют не только барабаны, конечно, которые обычно соединяются с гитарами, но и многие другие элементы. Иногда его риффы могут вдохновить меня на вокальные ритмические рисунки. А поскольку я сам в первую очередь перкуссионист и барабанщик, мне нравится писать синкопированные, грувовые вокальные паттерны для скриминг-вокала. Я бы не сказал «рэп», но потому что это, конечно, не стиль FEAR FACTORY, но все же грувовый, тяжелый вокал. Даже PANTERA и подобные им группы называют грув-метал, потому что в вокале есть грув. Так что я чувствую, что добавил немного этого в новый альбом, который определенно является тем самым направлением, к которому я всегда [тяготел]. Если вы послушаете [мою предыдущую группу] DEAD CHANNEL, там много подобного. Я также вырос на таких певцах, как Dez [Fafara] из COAL CHAMBER и Corey Taylor из SLIPKNOT. У них сумасшедшие партии, когда они исполняют тяжелый вокал. Так что в этом определенно есть что-то от них, но при этом ритмически они не слишком отклоняются от стиля Burton C. Bell. Но в основном все это появилось из моих идей, в большинстве своем - из вдохновения от риффов Dino. Так что, да, большая часть начинается с риффов Dino. Когда он пишет припев, я начинаю писать мелодию к нему. Иногда я даже беру в руки гитару и говорю: «О, у меня в голове есть припев, который может подойти к этой мелодии, которая у меня в голове». Так что все может начаться с самого начала».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 168





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом