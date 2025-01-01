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Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов



Новый вокалист FEAR FACTORY Milo Silvestro в новом интервью рассказал о том опыте, что он получил за последние годы с группой:



«О, все идет отлично, все очень интересно, безумно, но так круто. Уже 2.5 года, мы объехали весь свет. Были безумные моменты и мне выпал шанс выступать с одной из любимых групп, это же так круто».



На вопрос о том, идет ли работа над новым материалом, он ответил:



«Да, все верно. Мы в настоящий момент работаем. Я как раз был у Dino и записывал вокал. Так что да, мы работаем. Dino очень музыкален. У него по-настоящему музыкальные идеи. Ритмы, которые он держит в голове, ритмические рисунки, они реально вдохновляют не только барабаны, конечно, которые обычно соединяются с гитарами, но и многие другие элементы. Иногда его риффы могут вдохновить меня на вокальные ритмические рисунки. А поскольку я сам в первую очередь перкуссионист и барабанщик, мне нравится писать синкопированные, грувовые вокальные паттерны для скриминг-вокала. Я бы не сказал «рэп», но потому что это, конечно, не стиль FEAR FACTORY, но все же грувовый, тяжелый вокал. Даже PANTERA и подобные им группы называют грув-метал, потому что в вокале есть грув. Так что я чувствую, что добавил немного этого в новый альбом, который определенно является тем самым направлением, к которому я всегда [тяготел]. Если вы послушаете [мою предыдущую группу] DEAD CHANNEL, там много подобного. Я также вырос на таких певцах, как Dez [Fafara] из COAL CHAMBER и Corey Taylor из SLIPKNOT. У них сумасшедшие партии, когда они исполняют тяжелый вокал. Так что в этом определенно есть что-то от них, но при этом ритмически они не слишком отклоняются от стиля Burton C. Bell. Но в основном все это появилось из моих идей, в большинстве своем - из вдохновения от риффов Dino. Так что, да, большая часть начинается с риффов Dino. Когда он пишет припев, я начинаю писать мелодию к нему. Иногда я даже беру в руки гитару и говорю: «О, у меня в голове есть припев, который может подойти к этой мелодии, которая у меня в голове». Так что все может начаться с самого начала».







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