Лидер FEAR FACTORY обещает новый сингл. Скоро



DINO CAZARES в недавнем интервью вновь поговорил про новую пластинку, которая, теоретически, должна выйти в этом году:



«На новом альбоме с нами работает целая команда. Например, Rhys Fulber записал часть клавиш. Наш сессионный басист Ricky Bonazza — он подменяет Tony Campos, когда тот уезжает в тур с STATIC-X — тоже сильно помог: программирование, аранжировки, даже немного вокалов и текстов.



Конечно, Milo проделал отличную работу — много текстов, проработка концепции. Ну и наш продюсер Damien Rainaud — он с нами ещё со времён “The Industrialist” (2012), так что отлично понимает, как работает группа. В итоге у нас реально мощная команда авторов. На этом альбоме будет просто тонна убойных треков — настолько, что будет сложно выбирать, какие из них играть вживую. И совсем скоро выйдет новый сингл — так что всё будет круто».



Когда ведущий отметил, что FEAR FACTORY не стали сразу выпускать новую музыку после прихода вокалиста Milo Silvestro, а дали ему время «прожить» в команде и адаптироваться, Dino согласился:



«Когда мы выпустили “Aggression Continuum” в 2021-м — это был последний альбом с Burton'ом — мы взяли Milo, и сразу после этого поехали в тур. Мы поддерживали тот релиз. Да, я говорил раньше, что выпущу новый сингл с его вокалом, но потом подумал: “Окей, пусть он сначала немного поживет во всем этом".



Мы знали, что он без проблем справится с партиями Burt'a вживую, но в творческом плане нам нужно было притереться друг к другу. И именно это мы и сделали. Мы не спешили, потому что хотели, чтобы новый материал получился по-настоящему мощным. И он таким и вышел. Я реально не могу дождаться, когда люди всё это услышат».



Говоря о музыкальном направлении нового материала FEAR FACTORY, Dino добавил:



«Это тяжело. Это современно. Много крутых программных элементов, неожиданных фишек. Milo здесь уже раскрывается как самостоятельный вокалист, а не просто замена предыдущему. У него есть своё лицо — и это круто.



Будут те самые мелодичные припевы, за которые нас любят, чистый вокал, рвущие гитары — и всё стало ещё тяжелее. Ниже строй, плотнее звук. Там есть всё: и скорость, и грув. Эпичные концовки, мощные финальные треки. В общем, всё то, за что люди любят FEAR FACTORY — и даже больше».







