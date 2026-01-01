Новости
5 май 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY обещает новый сингл. Скоро

29 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo быстро приспособился к туровой жизни»

26 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новая пластинка продукт общего труда»

23 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY об искусственном интеллекте

6 мар 2026 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниона с бывшими не будет»

23 окт 2025 : 		 FEAR FACTORY на 99 % в новом материале

2 окт 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»

24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»
Лидер FEAR FACTORY обещает новый сингл. Скоро



zoom
DINO CAZARES в недавнем интервью вновь поговорил про новую пластинку, которая, теоретически, должна выйти в этом году:

«На новом альбоме с нами работает целая команда. Например, Rhys Fulber записал часть клавиш. Наш сессионный басист Ricky Bonazza — он подменяет Tony Campos, когда тот уезжает в тур с STATIC-X — тоже сильно помог: программирование, аранжировки, даже немного вокалов и текстов.

Конечно, Milo проделал отличную работу — много текстов, проработка концепции. Ну и наш продюсер Damien Rainaud — он с нами ещё со времён “The Industrialist” (2012), так что отлично понимает, как работает группа. В итоге у нас реально мощная команда авторов. На этом альбоме будет просто тонна убойных треков — настолько, что будет сложно выбирать, какие из них играть вживую. И совсем скоро выйдет новый сингл — так что всё будет круто».

Когда ведущий отметил, что FEAR FACTORY не стали сразу выпускать новую музыку после прихода вокалиста Milo Silvestro, а дали ему время «прожить» в команде и адаптироваться, Dino согласился:

«Когда мы выпустили “Aggression Continuum” в 2021-м — это был последний альбом с Burton'ом — мы взяли Milo, и сразу после этого поехали в тур. Мы поддерживали тот релиз. Да, я говорил раньше, что выпущу новый сингл с его вокалом, но потом подумал: “Окей, пусть он сначала немного поживет во всем этом".

Мы знали, что он без проблем справится с партиями Burt'a вживую, но в творческом плане нам нужно было притереться друг к другу. И именно это мы и сделали. Мы не спешили, потому что хотели, чтобы новый материал получился по-настоящему мощным. И он таким и вышел. Я реально не могу дождаться, когда люди всё это услышат».

Говоря о музыкальном направлении нового материала FEAR FACTORY, Dino добавил:

«Это тяжело. Это современно. Много крутых программных элементов, неожиданных фишек. Milo здесь уже раскрывается как самостоятельный вокалист, а не просто замена предыдущему. У него есть своё лицо — и это круто.

Будут те самые мелодичные припевы, за которые нас любят, чистый вокал, рвущие гитары — и всё стало ещё тяжелее. Ниже строй, плотнее звук. Там есть всё: и скорость, и грув. Эпичные концовки, мощные финальные треки. В общем, всё то, за что люди любят FEAR FACTORY — и даже больше».




