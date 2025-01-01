Arts
Новости
Fear Factory

2 окт 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»

24 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Именно Angus побудил меня стать музыкантом»

1 сен 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Milo как Burton '95»

19 авг 2025 : 		 FEAR FACTORY обещают пластинку к лету

12 авг 2025 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я очень доволен!»

11 авг 2025 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мамой клянусь, альбом в 26!»

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

21 июл 2025 : 		 FEAR FACTORY открыли европейский тур

9 июн 2025 : 		 Новый альбом FEAR FACTORY постепенно будет готов

22 апр 2025 : 		 FEAR FACTORY приступили к записи

15 янв 2025 : 		 FEAR FACTORY отметят юбилей "Demanufacture"

20 ноя 2024 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 ноя 2024 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не бывать!»

3 ноя 2024 : 		 Басист LIONS AT THE GATE выступит с FEAR FACTORY

16 июл 2024 : 		 Классическому FEAR FACTORY быть!

25 июн 2024 : 		 Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY

18 июн 2024 : 		 FEAR FACTORY думают о записи

2 май 2024 : 		 Басист BUTCHER BABIES в FEAR FACTORY

18 апр 2024 : 		 Drum-cam от FEAR FACTORY

14 апр 2024 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Я вдохновляюсь BURTON C. BELL»

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления FEAR FACTORY

8 фев 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"

15 янв 2024 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»

27 дек 2023 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»

26 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»

21 дек 2023 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу
Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»



DINO CAZARES в недавнем интервью обсудил влияние группы на молодое поколение:

«Что ж, я определенно думаю, что в 90-х, когда FEAR FACTORY только вышли в свет, мы определенно оказали влияние на жанр, который мы называем металлом. И я говорю о металле в целом, а не о поджанрах. Но, безусловно, мы оказали влияние на многие группы, такие как STATIC-X и многие другие после этого. Но я также чувствую, что мы повлияли на многие группы, которые добавили мелодичный вокал, потому что в то время, когда мы впервые выступили в 1990 году, не так уж много групп этим занимались. На самом деле, я не могу припомнить ни одной группы, которая бы так делала. Так что сочетать тяжелый вокал и мелодичный вокал, даже дэт-гроул и мелодичный вокал — такого никто не делал. Так что FEAR FACTORY определенно повлияли на множество различных жанров металла.

Кроме того, синкопированные гитары в сочетании с ударными — это было то, что я слышал давным-давно, когда METALLICA исполняли это в песне "One". Они делали это всего секунду. Я решил вместе со своей группой разработать целую теорию по этому поводу. Я привнес все это в свою группу, чтобы сделать ее настоящей. Все, что мы делали, было синкопировано — почти все. Так что это было то, что мы хотели создать и сохранить в нашей группе, которая смогла повлиять на многих людей, чтобы они тоже так поступали».




просмотров: 167

