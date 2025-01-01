сегодня



Лидер FEAR FACTORY: «Мы и правда на многих повлияли»



DINO CAZARES в недавнем интервью обсудил влияние группы на молодое поколение:



«Что ж, я определенно думаю, что в 90-х, когда FEAR FACTORY только вышли в свет, мы определенно оказали влияние на жанр, который мы называем металлом. И я говорю о металле в целом, а не о поджанрах. Но, безусловно, мы оказали влияние на многие группы, такие как STATIC-X и многие другие после этого. Но я также чувствую, что мы повлияли на многие группы, которые добавили мелодичный вокал, потому что в то время, когда мы впервые выступили в 1990 году, не так уж много групп этим занимались. На самом деле, я не могу припомнить ни одной группы, которая бы так делала. Так что сочетать тяжелый вокал и мелодичный вокал, даже дэт-гроул и мелодичный вокал — такого никто не делал. Так что FEAR FACTORY определенно повлияли на множество различных жанров металла.



Кроме того, синкопированные гитары в сочетании с ударными — это было то, что я слышал давным-давно, когда METALLICA исполняли это в песне "One". Они делали это всего секунду. Я решил вместе со своей группой разработать целую теорию по этому поводу. Я привнес все это в свою группу, чтобы сделать ее настоящей. Все, что мы делали, было синкопировано — почти все. Так что это было то, что мы хотели создать и сохранить в нашей группе, которая смогла повлиять на многих людей, чтобы они тоже так поступали».







+0 -0



просмотров: 167

