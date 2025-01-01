Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 25
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 25
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
[= ||| все новости группы



*

Yngwie Malmsteen

*



25 сен 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Сейчас любой может клепать альбомы и видео»

31 авг 2025 : 		 JEFF SCOTT SOTO о ранних альбомах с YNGWIE MALMSTEEN

19 июл 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Это не хайп. Это топливо!»

16 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

11 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

7 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

4 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

31 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

29 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

26 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

22 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

3 май 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не меняю свой материал под голос»

27 апр 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Люблю бросить в толпу!»

31 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»

23 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»

20 мар 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «У меня сотни идей!»

16 фев 2025 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

26 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»

20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

8 сен 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»

28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари
Показать далее
| - |

|||| сегодня

YNGWIE MALMSTEEN: «Сейчас любой может клепать альбомы и видео»



zoom
YNGWIE MALMSTEEN в недавнем интервью обсудил то, как изменился музыкальный ландшафт за годы его карьеры:

«Сама по себе индустрия — не очень приятная вещь. Но правда в том, что в 1970-х и 1980-х годах, да и вплоть до сегодняшнего дня, индустрия звукозаписи существовала в соответствии с одним принципом, а именно: лейблы хотели зарабатывать деньги. Как с любой компанией — они производят продукт и хотят его продать. Поэтому если появлялась какая-то группа или тенденция, они говорили: "Давайте найдём следующую". Они подписывали контракты с группами и исполнителями каждую неделю. И это стало похоже на щенячью фабрику, где качество, возможно, не всегда было самым высоким. Был творец, потом появлялось много копий, потом снова появлялся творец... И я говорю не о себе или о гитаре, я говорю о стилях. Когда появился гранж, его запустила группа NIRVANA, а потом появился миллион гранж-групп, названия которых я даже не знаю. Или, например, глэм-рок — POISON или что-то в этом роде, когда это произошло, на MTV каждый день появлялось 15–20 других групп, которые звучали и выглядели одинаково. А потом это вышло из моды. И причина этого была в том, что они знали, что это будет продаваться. Был формат. Всё было форматом. Есть формат на радио, есть формат на MTV, вот и всё. А потом, если тенденция меняется, вы меняете артистов, с которыми заключаете контракты, чтобы зарабатывать деньги. Теперь эта основа исчезла, потому что продукта не существует. Зачем тратить деньги на попытки продать то, чего не существует? Нет музыкальных магазинов, нет пластинок. Это больше не продукт. Это подписка на стриминг, с которой никогда не заработаешь столько денег, сколько зарабатывали в 1980-х, — это невозможно. Так что это отражает то, что произошло со всеми гитаристами, которые появились, потому что они увидели: "У Malmsteen всё отлично получается. Давайте найдём ещё кучу парней и попробуем заработать с ними". То же самое с любой группой, например, BON JOVI или кем-то ещё. Когда они стали популярными, появилась сотня групп, которые звучали и выглядели так же, как они. Так было тогда. Я присутствовал при этом. Я это не вычитал в книге. Я лично присутствовал. Я видел это своими глазами. Я прошёл через всё это и продолжил двигаться в своём направлении, но я видел, что произошло.

Сегодня нет огромных офисов звукозаписывающих компаний с местными представителями в каждом городе. Такого больше нет, потому что нет сетей магазинов, нет системы. Конечно, есть некоторые — очень маленькие — но я говорю о том времени, когда это было нормально. Когда-то Ричард Брэнсон сказал: "Я хочу зарабатывать деньги. Я открою лейбл". Сегодня открывают лейбл, потому что любят музыку — возможно — а не для того, чтобы зарабатывать деньги. Так что сейчас, благодаря YouTube и прочему, любой может записать альбом, любой может снять видео. Это всё поменяло. Нет никакого импульса.

Если вернуться ещё дальше, в 1964 год, THE BEATLES приехали в Америку. Они выступили на одном телешоу и стали самой популярной группой в мире, потому что тогда было только два телеканала. Если бы они сделали то же самое сегодня, на YouTube, всем было на это наплевать. Тогда было так, сейчас всё иначе. Так что с этим нужно что-то делать. И я не знаю, что... Винил переживает возрождение.

Когда я был ребёнком, нужно было пойти в магазин, купить пластинку, принести её домой, открыть, поставить на проигрыватель, слушать и рассматривать картинки. Это было важное событие. Теперь такого нет. Подобного больше не существует. Сейчас нет такого понятия: "Я записываю пластинку". Где сеть магазинов пластинок? Где магазины? Их нет. Вот что происходит».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом