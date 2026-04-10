10 апр 2026 : 		 RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGWIE MALMSTEEN»

23 дек 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Сочинение пары строк не делает кого-то автором песен»

25 сен 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Сейчас любой может клепать альбомы и видео»

31 авг 2025 : 		 JEFF SCOTT SOTO о ранних альбомах с YNGWIE MALMSTEEN

19 июл 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Это не хайп. Это топливо!»

16 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

11 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

7 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

4 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

31 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

29 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

26 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

22 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

3 май 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не меняю свой материал под голос»

27 апр 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Люблю бросить в толпу!»

31 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»

23 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»

20 мар 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «У меня сотни идей!»

16 фев 2025 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

26 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»

20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGWIE MALMSTEEN»



RONNIE ROMERO в недавнем интервью спросили, готов ли он к работе с YNGWIE MALMSTEEN, если тот к нему обратится:

«Я бы даже и думать об этом не стал. Я бы не хотел этого из-за всех тех историй, которые я слышал от людей, с которыми я работал, а они работали с ним. Я работал с такими людьми, как братья Johansson [Jens and Anders], Jeff Scott Soto и Mark Boals. . Я знаю всех этих ребят, они рассказывали мне истории, и я подумал: "Ну не знаю…" Так что когда кто-то спрашивает меня: "А что, если Yngwie позвонит тебе?", я отвечаю: "Нет". Я бы повесил трубку. Но я бы сказал, что я открыл для себя Yngwie именно тогда, когда в группе был Mats Levén. Первым альбомом Yngwie, который я услышал, был концертный альбом "Live!!", и на нём пел Mats. Потом я услышал "Facing The Animal", который является одним из моих любимых, наряду с "The Seventh Sign". Так что да, если бы это когда-нибудь произошло, я бы выбрал только одну песню — и это была бы "Facing The Animal", точно».

После того как ведущий отметил, что Mats Levén в мае даст концерты в Японии, где исполнит весь альбом «Facing The Animal», Ronnie сказал:

«Да, он мне об этом рассказывал, и это потрясающе. Он превосходный певец. Как я уже писал в посте на днях, он один из моих героев. Наряду с David Coverdale, а позже и Ian Gillan, он был одним из первых певцов, которые по-настоящему поразили меня. Я думал: "Как этот парень может так петь?" На той концертной записи он просто зажигает».




10 апр 2026
N
Northe
Я вот не понимаю, зачем человек, который дрочит на себя по шесть раз на день, ещё и к кому-то там обращается.
