сегодня



RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGWIE MALMSTEEN»



RONNIE ROMERO в недавнем интервью спросили, готов ли он к работе с YNGWIE MALMSTEEN, если тот к нему обратится:



«Я бы даже и думать об этом не стал. Я бы не хотел этого из-за всех тех историй, которые я слышал от людей, с которыми я работал, а они работали с ним. Я работал с такими людьми, как братья Johansson [Jens and Anders], Jeff Scott Soto и Mark Boals. . Я знаю всех этих ребят, они рассказывали мне истории, и я подумал: "Ну не знаю…" Так что когда кто-то спрашивает меня: "А что, если Yngwie позвонит тебе?", я отвечаю: "Нет". Я бы повесил трубку. Но я бы сказал, что я открыл для себя Yngwie именно тогда, когда в группе был Mats Levén. Первым альбомом Yngwie, который я услышал, был концертный альбом "Live!!", и на нём пел Mats. Потом я услышал "Facing The Animal", который является одним из моих любимых, наряду с "The Seventh Sign". Так что да, если бы это когда-нибудь произошло, я бы выбрал только одну песню — и это была бы "Facing The Animal", точно».



После того как ведущий отметил, что Mats Levén в мае даст концерты в Японии, где исполнит весь альбом «Facing The Animal», Ronnie сказал:



«Да, он мне об этом рассказывал, и это потрясающе. Он превосходный певец. Как я уже писал в посте на днях, он один из моих героев. Наряду с David Coverdale, а позже и Ian Gillan, он был одним из первых певцов, которые по-настоящему поразили меня. Я думал: "Как этот парень может так петь?" На той концертной записи он просто зажигает».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 93

